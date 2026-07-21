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Resumo de Quem Ama Cuida (21/7): Adriana descobre segredo de Ademir

Novela começa às 21h de terça-feira, 21 de julho

Escrito por Anny Malagolini
Resumo de Quem Ama Cuida (21/7) Adriana - Globo
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O capítulo de Quem Ama Cuida desta terça-feira, 21 de julho, será marcado por novas revelações envolvendo Ademir e por disputas de poder na joalheria da família. Adriana avança em seu plano para desmascarar o empresário após descobrir que ele mantinha um relacionamento com a secretária Suely.

Depois de ser demitida por Ademir, Suely recebe o apoio de Adriana e decide contar tudo o que sabe sobre o patrão. Antes disso, Adriana revela a Maurício que confirmou as traições do empresário, o que pode acelerar a queda do vilão nos próximos capítulos.

Enquanto isso, Bruna continua preocupando a família ao se recusar a ir ao hospital, apesar das recomendações médicas. Pedro insiste para que a esposa siga o tratamento e relembra a importância de cuidar da saúde.

Na disputa pelo comando da joalheria, Ingrid diz a Pilar que gostaria de assumir a presidência da empresa. Pilar, então, informa a Ademir que ela e Ulisses pretendem colocar Ingrid no cargo. Ao mesmo tempo, Gilda avisa Tiago que a família articula sua saída da presidência, enquanto Silvana procura o escritório de Pedro para defender os interesses do empresário.

Em outra frente da trama, Edson convence Carmita a fazer um empréstimo bancário em seu nome, decisão que pode trazer problemas para a personagem. Já Nancy percebe o interesse de Joel por Adriana, indicando que um novo romance pode começar a ganhar espaço na história.

Veja o resumo de Quem Ama Cuida até sábado

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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