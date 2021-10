Quando vai ser o casamento de Cristina e Vicente em Império?

Cristina (Leandra Leal) e Vicente (Rafael Cardoso) eram namorados, mas o relacionamento chegou ao fim e o chef de cozinha passou a namorar a meia irmã da ex, Maria Clara (Andreia Horta). Vicente e a personagem de Andreia Horta chegam a preparar uma cerimônia para selar a união, mas quem acaba no vestido de noiva é Cristina. Como aconteceu o casamento de Cristina em Império?

Como foi o casamento de Cristina em Império?

Cristina e Vicente se casaram porque Maria Clara percebeu o quanto o namorado ainda amava Cristina, e por isso resolver ceder. Antes disso acontecer, a filha do meio de Maria Marta (Lilia Cabral) escolheu a meia irmã para a ajudar com o vestido de noiva e a provocou várias vezes sobre o relacionamento com Vicente. As duas acabam brigando feio, saem no tapa e parte do vestido é até rasgado.

Apesar de tudo, Maria Clara conclui que não é a pessoa certa para Vicente. “Era isso que você queria né? Que eu não me casasse”, diz a moça. “Maria Clara, se você ama o Vicente, vai”, aconselha a meia irmã. “Eu não sei, você sabe?”, questiona a filha do comendador (Alexandre Nero).

“Eu sei, eu o amo, ele é o homem da minha vida. Eu faria qualquer coisa por ele, daria minha vida por ele”, afirma a sobrinha de Cora. Com lágrimas nos olhos, Maria Clara responde: “acho que ele sente a mesma coisa por você, coisa que ele nunca vai sentir por mim”.

“Queria te pedir, não quero ir ao seu casamento. Você me dispensa?”, pede Cristina, que em resposta escuta: “não, vou fazer melhor que isso”. Em seguida, Maria Clara liga para Fátima e pede que a modista vá até ela, pois será necessário fazer ajustes de última hora no vestido. Ela então dá seu vestido de casamento para Cristina em Império e as duas então trocam de lugar como noiva.

No local da cerimônia, José Alfredo é surpreendido ao buscar a filha para levar ao altar. “Me leva até o altar que eu já esperei tempo demais por esse casamento”, pede Cristina. “Todo mundo de queixo caído, ninguém esperava”, comenta o pai da moça, que também questiona: “pelo amor de Deus o que você fez? Não nocauteou Clara né?Amarrou ela no pé de uma mesa?”.

“Nem uma coisa nem outra, foi decisão dela. Ela percebeu que eu sou a mulher da vida do Vicente e não ela”, tranquiliza a filha.

Apesar de inesperado, Vicente também fica alegre com a troca e relembra momentos que teve com a amada durante a novela. Então o casamento passa a ser de Cristina e Vicente em Império e eles terminam o folhetim felizes e com dois filhos.

Quando as cenas vão ir ao ar na reprise?

De acordo com o resumo cedido pela TV Globo, o casamento de Cristina e Vicente em Império vai acontecer no capítulo da próxima terça-feira, dia 2 de novembro, previsto para começar às 21h30, segundo a programação oficial do canal.

A briga entre irmãs e decisão de Maria Clara de trocar de lugar será no episódio anterior, exibido na segunda-feira, dia 1 de novembro, previsto para começar às 21h25.

Final de Maria Clara

Depois que desiste do casamento com Vicente em Império e cede seu lugar para Cristina, Maria Clara não vai na cerimônia e segue para o aeroporto internacional. A moça diz que vai viajar para fora do Brasil. Nas cenas finais da novela, Maria Clara aparece de volta ao país, ao lado da família Medeiros, sem um cônjuge ou filhos.

Relacionado – Final da novela: o que acontece com a família do comendador