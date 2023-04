Qual novela vai substituir Marisol no SBT 2023?

A reprise de Marisol (2002) termina em breve no SBT, e os noveleiros já querem saber qual será a novela que vai substituir a trama no horário vespertino. Na última segunda-feira, 3, a emissora informou que adquiriu os direitos de um grande fenômeno dos anos 2000, gerando especulações nas redes sociais.

Qual é a novela que vai entrar no lugar de Marisol?

A aposta para a grade do SBT para substituir Marisol é a reprise de Rebelde, já que a emissora confirmou ao DCI que adquiriu os direitos da novela mas ainda não há data de estreia prevista para o sucesso mexicano. Vale lembrar que o canal de Silvio Santos ainda não anunciou oficialmente qual trama entra no lugar da atual novela das 14h.

Se caso Rebelde realmente for a novela escolhida, essa seria a segunda reprise da obra, que já foi reapresentada pelo SBT entre 2013 e 2015. O canal pega carona na repercussão da Soy Rebelde Tour, que reúne cinco dos seis membros do antigo grupo musical para uma série de shows nos Estados Unidos, México e Brasil em novembro. Todas as apresentações em solo brasileiro estão esgotadas.

Rebelde foi exibida originalmente pelo SBT entre 2005 e 2007, se tornando um verdadeiro fenômeno. A trama é protagonizada por Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher von Uckermann, Christian Chávez e Maite Perroni e mostra a rotina de adolescentes que estudam em um semi-internato e precisam lidar com os dramas típicos da juventude.

Além da novela, os protagonistas também fizeram parte do grupo musical RBD, que arrastou multidões por onde suas turnês passaram, inclusive no Brasil.

A obra não está disponível em nenhuma plataforma de streaming depois de ser retirada da Netflix em 2016. Se confirmada, essa será a oportunidade dos fãs reverem o folhetim depois de quase 10 anos. Vale lembrar que Rebelde tem três temporadas, somando mais de 400 capítulos, e não se sabe se a emissora irá reprisar todas ou apenas a primeira parte.

Quais os nomes das novelas mexicanas do SBT hoje?

Além de Marisol, o SBT está apresentando novelas mexicanas ao longo de sua programação. A grade da tarde começa com Pícara Sonhadora (2001), A Dona (2010) e Três Vezes Ana (2016). À noite, é exibida a inédita Poliana Moça (2022) e a reprise de Cúmplices de Um Resgate (2015).

Pícara Sonhadora: de segunda a sexta, às 13h, horário de Brasília. A história gira em torno de Mila, uma jovem que se muda para São Paulo a fim de estudar Direito. Ela começa a trabalhar na loja de departamento de seu tio Camilo e à noite, utiliza alguns dos produtos das prateleiras e anota tudo para que possa pagar no dia que for uma advogada bem-sucedida.

Marisol: de segunda a sexta, às 14h, horário de Brasília. A protagonista Marisol é uma moça simples de caráter doce e forte, que vende flores na rua para sobreviver. Quando sua mãe Sofia morre, ela descobre ser neta do dono de uma grande mineradora.

A Dona: de segunda a sexta, às 17h20, horário de Brasília. A rica e bela Valentina torna-se uma mulher fria e amarga após descobrir a traição de seu noivo Alonso com sua própria prima. Ao longo da trama ela se apaixona por José Miguel, seu vizinho com quem vive em pé de Guerra.

Três Vezes Ana: de segunda a sexta, às 18h30, horário de Brasília. Soledade é uma mulher triste e solitária desde que perdeu sua filha, até que ela encontra Ana Lúcia na beira do rio e a leva para sua casa. Sem saber da origem da menina, ela aproveita para criar a garota como se fosse sua filha.

Poliana Moça: de segunda a sábado, às 20h30, horário de Brasília. Continuação da novela infantil As Aventuras de Poliana. Única trama inédita no ar atualmente na emissora.

Cúmplices de um Resgate: de segunda a sexta, às 21h30, horário de Brasília. Dóris é transporta para um reino distante no reino e acompanha o nascimento de Manuela (Larissa Manoela) e Isabela (Larissa Manoela).

