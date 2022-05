Quando Zé Leôncio descobre que Zé Lucas é seu filho: revelação de peão

A aparência de José Lucas de Nada não mente, ele faz parte da família Leôncio. Mas quando é que Zé Leôncio descobre que Zé Lucas é seu filho? O personagem de Marcos Palmeira está com a pulga atrás da orelha desde que o personagem de Irandhir Santos apareceu na fazenda e as semelhanças com seu pai Joventino o assombram. Revelação será nos próximos capítulos.

Quando Zé Leôncio descobre que Zé Lucas é seu filho na novela Pantanal?

Zé Leôncio descobre que Zé Lucas é seu filho por causa de uma conversa entre a dupla. No papo, o caminhoneiro conta mais sobre sua história de vida, revela o nome da mãe e diz que ela conheceu Joventino e um jovem apelidado de “mineirinho”. Segundo o resumo divulgado pela Globo sobre os próximos capítulos, a revelação vai ao ar no próximo sábado, dia 28 de maio.

Na cena, Zé Lucas revela que o nome de sua mãe é Generosa, o que deixa Zé Leôncio surpreso. Porém, em um primeiro momento, o fazendeiro desconfia que o caminhoneiro possa ser seu irmão por parte de pai e não seu filho.

Em seguida, ele pergunta se o rapaz já ouviu a mãe falar em alguém chamado Joventino. Zé Lucas confirma que sim, mas revela que sua mãe nunca se deitou com ele. O primogênito de Leôncio também fala sobre o apelido de seu pai, mineirinho, e tudo sobre seu nascimento, seguindo as informações que conseguiu da mãe e da avó.

Após a conversa, Zé Leôncio chega a conclusão que José Lucas é seu filho na novela Pantanal. Os dois se emocionam com a descoberta e, em seguida, Zé Leôncio revela para Filó, Irma e peões da fazenda o seu parentesco com o rapaz. Para quem não lembra, no primeiro capítulo do remake de Pantanal, José Leôncio perde a virgindade com uma prostituta chamada Generosa.

Final da família Leôncio

No último capítulo da novela Pantanal, José Leôncio sofre um infarto e morre. Porém, o legado da família não desaparece. Jove assume os negócios da família e para manter tudo no lugar, conta com a ajuda dos meios-irmãos, Tadeu e José Lucas de Nada.

Final de Zé Lucas na novela Pantanal

Depois que Zé Leôncio descobre que Zé Lucas é seu filho, o caminhoneiro se torna peão e fica pelo pantanal. Por lá, ele se apaixona por Juma e até tenta forçar um momento com a cunhada, mas os dois não ficam juntos. Mais tarde, após o nascimento do filho de Trindade e Irma, o violeiro vai embora e pede para que Zé Lucas cuide dos dois.

Irma e Zé Lucas ficam cada vez mais próximos e um romance nasce entre eles. Nos capítulos finais do folhetim, Zé Lucas pede Irma em casamento e a mulher aceita. Os dois terminam a novela lado a lado, felizes e com o bebê de Irma para criar.

Zé Lucas chegou até a fazenda de José Leôncio por causa da comitiva de Túlio:

Tadeu não é filho biológico de Zé Leôncio

Zé Leôncio descobre que Zé Lucas é seu filho na novela Pantanal e a paternidade de Jove nunca foi uma dúvida para o fazendeiro, já Tadeu ganha uma revelação na reta final do folhetim. Na versão original da novela, o rapaz escuta uma conversa de Filó com José Leôncio sobre o assunto e descobre que ele não é seu pai.

O jovem resolve fugir e deixa a fazenda da família Leôncio para trás. No entanto, no caminho ele esbarra com o velho do rio, que tem uma séria conversa com ele. Depois de refletir sobre amor e família, Tadeu resolve voltar para casa e se acerta com os pais. Tadeu diz ao fazendeiro que ele é o único pai que conheceu durante toda sua vida. José Leôncio comenta que sempre o considerou como filho e que continuaria assim a relação dos dois.

Leia também

Tibério morre na novela Pantanal? Levi deixa peão em estado grave