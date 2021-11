Veja como está Marianna Santos hoje, a Adriana de Carinha de Anjo

Exibida pela primeira vez de 2016 a 2017, a novelinha infantil sobre Dulce Maria está de volta às telinhas do SBT. A reprise está no ar desde outubro e tem despertado a curiosidade do público sobre como anda a vida do elenco do folhetim. Hoje você vai ver como está a Adriana de Carinha de Anjo.

Como está a Adriana de Carinha de Anjo?

Interpretada por Marianna Santos, a pequena tinha 5 anos na época da novela, hoje a atriz já completou 10 anos e continua com uma agenda cheia. Além de atuar na televisão, cinema e teatro, a jovem também é cantora e influenciadora digital.

Adriana em Carinha de Anjo foi o primeiro papel de destaque de Marianna. Antes disso, ela era conhecida por participar do quadro ‘Eu e as Crianças’ do Programa Raul Gil, também no SBT.

Depois da novela, ela trabalhou no filme Minha Vida em Marte como Joana em 2018 e foi Munchkin na peça de teatro O Mágico de Oz, em cartaz no mesmo ano.

Nas redes sociais a menina que interpretou Adriana em Carinha de Anjo faz sucesso e soma milhares de fãs. No Instagram ela tem 2,2 milhões de seguidores, no Facebook 917 mil fãs e no canal no Youtube já soma mais de 740 mil inscritos.

Próxima novela no SBT

Em 2021, a eterna Adriana de Carinha de Anjo retornou aos estúdios do SBT para gravar mais uma novela infantil. Ainda em processo de filmagem, a menina estará em Poliana Moça, a continuação de As Aventuras de Poliana.

A personagem da atriz será Yuna. Em entrevista ao TV ZYN, no mês passado, a menina deu alguns pequenos spoilers sobre sua personagem no folhetim e contou: “é uma menina espertinha, sapequinha, está sempre aproveitando alguma coisa, que nem ninja”.

Antes de Marianna assumir o papel de Yuna, a personagem seria vivida pela atriz Bella Soares – O SBT não comentou o motivo da troca.

Assista a entrevista:

