Quantos capítulos tem Todas as Flores? Novela estreia na Globo

Sucesso no Globoplay, a novela de João Emanuel Carneiro será exibida na televisão aberta. O número de capítulos de "Todas as Flores" é bem menor do que um folhetim convencional, justamente por ter sido exibido no streaming. A trama deve ficar no ar até o final do ano.

Quando Todas as Flores vai para TV aberta?

Com 85 capítulos no total, Todas as Flores estreia em 4 de setembro, segunda-feira, às 22h25, horário de Brasília, logo após Terra e Paixão. A novela irá ao ar de segunda a sexta, exceto nos dias que houver transmissão de jogos de futebol.

O folhetim escrito por JEC foi um grande sucesso no Globoplay, batendo recorde de horas assistidas e com grande repercussão nas redes sociais. A trama foi dividida em duas partes, com a primeira metade dos capítulos disponibilizados em 2022 e os episódios restantes neste ano.

Todas as Flores conta a história de Maíra (Sophie Charlotte), uma mulher cega que cresceu sendo criada apenas pelo pai, pois acreditava que sua mãe tinha morrido. Até que um dia, Zóe (Regina Casé) vai até a casa da filha e revela estar viva - e ainda por cima, mata o pai da mocinha.

Zoé quer se reconectar com a herdeira apenas para que ela doe medula para Vanessa (Letícia Colin), sua irmã, que está com câncer. Zóe e Vanessa são as grandes vilãs da trama, que se fazem de boas com Maíra para conseguir o que querem mas escondem grandes planos escusos.

A protagonista passa a viver no Rio de Janeiro com a mãe e a irmã e começa a trabalhar na Rhodes. É lá que ela conhece e se apaixona por Rafael (Humberto Carrão), dono da empresa e, coincidentemente, noivo de Vanessa.

Rafael decide se separar da megera para ficar com Maíra, mas a vilã não aceitará o rompimento tão fácil e armará dezenas de planos para destruir o amor dos pombinhos.

Todas as Flores também traz uma trama sobre tráfico humano. Zoé faz parte de uma organização criminosa comandada por Samsa (Ângelo Antônio) e Débora (Barbara Reis), que engana e trafica jovens em situação de vulnerabilidade social.

Quem está no elenco da novela?

Todas Flores é protagonizada por Sophie Charlotte, Regina Casé e Vanessa Colin, o trio que dá início a história. O principal personagem masculino é Rafael, filho de Guiomar e Humberto, interpretados por Ana Beatriz Nogueira e Fábio Assunção. O rapaz é o único herdeiro da Rhodes, empresa multimilionária do ramo têxtil.

Vanessa tem um amante, Pablo. Quem interpreta o personagem é o ator Caio Castro, que é cúmplice da megera em seus planos ambiciosos, ao menos no início da trama. Ao longo da história, ele também vai se encantar por Maíra.

Pablo é filho de Judite, personagem de Mariana Nunes. A costureira da Rhodes teve um caso no passado com Humberto, que ainda é apaixonado por ela apesar de manter um caso com Zoé. A vilã e a mãe de Pablo, inclusive, são arqui-inimigas.

Outro destaque é Nicolas Prattes, que interpreta Diego. O rapaz assume um crime no lugar de Olavo (André Loddi) e, na cadeia, começa a trabalhar para a quadrilha de tráfico humano sem saber do que se trata. Os bandidos são vividos por Ângelo Antônio e Barbara Reis.

- Regina Casé é Zoé

- Letícia Colin é Vanessa

- Humberto Carrão é Rafael

- Mariana Sousa Nunes é Judite

- Fabio Assunção é Humberto

- Caio Castro é Pablo

- Nicolas Prattes é Diego

- Douglas Silva é Oberdan

- Thalita Carauta é Mauritânia

- Yara Charry é Joy

- Chico Diaz é Rivaldo

- Ana Beatriz Nogueira é Guiomar

- Nilton Bicudo é Raulzito

- Suzy Rêgo é Patsy

- Cássio Gabus Mendes é Luís Felipe

- Naruna Costa é Lila

- André Loddi é Olavo

- Kelzy Ecard é Dequinha

- Camila Alves é Gabriela

- Xande de Pilares é Darci

- Zezeh Barbosa é Darcy

- Micheli Machado é Chininha

