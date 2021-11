Quantos capítulos tem Um Lugar ao Sol? Novela será mais curta

Um Lugar ao Sol, nova novela da Globo, estreia nesta segunda-feira (8) após vários adiamentos. A história escrita por Lícia Manzo marca a volta dos folhetins inéditos ao horário nobre, após a emissora exibir três reprises enquanto os episódios inéditos não ficavam prontos. A trama será mais curta o normal – quantos capítulos tem Um Lugar ao Sol?

Quantos capítulos tem Um Lugar ao Sol?

Um Lugar ao Sol terá apenas 107 capítulos. O número é menor do que o convencional. Geralmente, as novelas da Globo tem em média de 120 e 155 episódios. Sendo assim, o folhetim deve ser exibido por apenas quatro meses, encerrando em março de 2022, quando entrará no ar o remake de Pantanal.

Outro fato inédito sobre Um Lugar ao Sol é que a novela está inteira gravada. Essa é uma jogada arriscada da emissora – geralmente, o autor vai mudando a história conforme a resposta do público. Dessa vez, isso não será possível.

A autora Lícia Manzo faz sua estreia no horário das nove. Ela já escreveu A Vida da Gente (2011) e Sete Vidas (2017), exibidas na faixa das 18h e 19h. Para o horário das 21h, Manzo irá contar a história de Christian e Renato, ambos interpretados por Cauã Reymond. Eles foram separados ainda crianças, após perderem a mãe em um acidente de carro.

Christian foi deixado no orfanato e depois de adulto, vive de subempregos. Já Renato foi adotado por uma família rica, mas acabou se transformando em um rapaz problemático, que só quer saber de festas, bebidas e drogas.

Tudo muda quando eles descobrem sobre a existência um do outro. Porém, Renato morre e Christian assume o lugar do rapaz sem que ninguém saiba.

Como assistir a nova novela das 9?

Um Lugar ao Sol será exibida de segunda a sábado, às 21h30, na emissora. Para assistir, o meio mais tradicional para assistir é sintonizar na Globo no horário indicado. Mas, há também outras formas de acompanhar a novela.

É possível acompanhar a trama e toda a programação da emissora pelo GloboPlay. Basta realizar o cadastro gratuitamente para ter acesso ao sinal em smartphones, tablets, computadores e outros dispositivos móveis.

Após a exibição na TV, os capítulos ficarão salvos na plataforma de streaming, mas exclusivamente para assinantes. Para o público que quiser acompanhar a novela em outros horários, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma – 0 mais acessível tem o custo de R$22,90 por mês.