Quantos filhos Zé Leôncio tem: protagonista descobre novo herdeiro

Em Pantanal, Zé Leôncio (Marcos Palmeira) é pai de Jove (Jesuíta Barbosa) e até então tem sido apresentado também como o progenitor de Tadeu (José Loreto). Mais adiante na trama, ele descobrirá um segredo de Filó (Dira Paes) e outro filho perdido. Afinal, quantos filhos Zé Leôncio tem?

Quantos filhos Zé Leôncio tem em Pantanal?

Zé Leôncio tem dois filhos, Jove e José Lucas de Nada (Irandhir Santos). Na reta final da novela, o público vai descobrir que Tadeu não é filho legítimo do fazendeiro, apesar de ter sido criado como tal.

Nos capítulos iniciais de Pantanal, foi mostrado que José Leôncio, ainda na adolescência, perdeu a virgindade com uma prostituta interpretada pela atriz Giovana Cordeiro. Os dois nunca mais se viram, mas a moça engravidou. Como não sabia nada sobre a identidade do pai da criança, batizou José Lucas com o sobrenome “de Nada”. O personagem deve chegar em breve na novela. Sendo assim, ele é o filho primogênito de José Leôncio.

Em seguida, Zé Leôncio conheceu Filó e também se relacionou com ela apenas uma vez. Tempos depois, a mulher apareceu grávida na fazenda, e o protagonista lhe deu casa, emprego, moradia e proteção.

Filó passa a se envolver com Zé novamente e diz para ele que Tadeu é seu filho. No entanto, o rei do gado pede que a informação se mantenha em segredo e continua tratando o menino como se fosse seu afilhado.

É apenas na reta final do folhetim que a mãe de Tadeu revela que ele não é filho legítimo de José Leôncio – o peão escuta a conversa escondido e fica desolado. “Você é o único pai que ele teve. O que me preocupa é o jeito que às vezes você fala com ele. Morro de medo que meu Tadeuzinho descubra que você não é o pai dele.”, diz Filó a Zé Leôncio.

Por fim, José Leôncio teve Jove com Madeleine. O rapaz é fruto do casamento do rei do gado com a loira, mas ficou longe do filho por mais de 20 anos após a ricaça fugir da fazenda com Gustavo (Caco Ciocler) ainda na primeira fase da novela.

Final de Zé Leôncio em Pantanal

Os filhos de Zé Leôncio assumirão os negócios do pai, já que José Leôncio morre no último capítulo da novela após sofrer um infarto.

Na reta final, o fazendeiro finalmente vai se casar com Filó, mas no dia seguinte, sentirá fortes dores no peito e morrerá. Será então que sua alma se encontrará com a do Velho do Rio (Osmar Prado), que revelará ser seu pai Joventino, desaparecido há muitos anos.

O Velho passará seu legado para Zé, que deverá cuidar do Pantanal e de sua família assim como o pai de todas as sucuris fez todos esses anos.

Jove aceita seu destino como peão e se assenta de vez no Pantanal, e se casa com Juma (Alanis Guillen). José Lucas fica com Irma (Camila Morgado), e Tadeu com Zefa (Paula Barbosa).

+ Juma volta para o Pantanal após surtar na cidade grande