Que dia começa o Power Couple 2022 e quais casais vão participar

Falta pouco para a estreia da sexta temporada do Power Couple. Treze casais vão testar a afinidade e integração entre eles, e concorrer a chance de levar até R$1 milhão para casa. O programa segue apresentado por Adriane Galisteu. Anote na agenda que dia começa o Power Couple 2022 e quando será o anúncio dos participantes.

Que dia começa o Power Couple 2022?

O Power Couple 2022 começa em 2 de maio, segunda-feira, na faixa de horário das 22h45, horário de Brasília. Essa será a sexta edição do reality show. “Para agitar a disputa, 13 casais de diferentes perfis e áreas de atuação prometem encarar provas desafiadoras, momentos de tensão e também de superação. Uma mistura eletrizante de confinamento, jogo e relacionamento!”, divulgou a Record.

A data para o anúncio dos casais participantes também já está definida: 27 de abril, durante coletiva de imprensa organizada pela emissora. No entanto, a jornalista Fábia Oliveira, do portal Em OFF, já havia adiantado que o elenco será composto por influenciadores, artistas e ex-BBB’s. Flay e Pedro Maia, Caio Afiune e Waléria Mota, Kelly Key e Mico Freitas, e Adriana Bombom e Adrien Cunha seriam alguns deles.

O programa segue sendo apresentado por Adriane Galisteu, que foi muito elogiada no ano passado. A boa performance de apresentadora lhe rendeu o comando de A Fazenda.

No ano passado, o reality foi vencido pelos influenciadores digitais Matheus Yurley e Mari Matarazzo. Outros vencedores do programa foram Nicole Bahls e Marcelo Bimbi (2019), Tati Minerato e Marcelo Galatico (2018), Nayara Justino e Cairo Jardim (2017) e Laura Keller e Jorge Sousa (2016).

Como é o Power Couple?

Assim como nos demais realities, os casais ficam confinados em uma casa durante três meses. A cada prova realizada, eles acumulam ou perdem dinheiro, de acordo com o desempenho – o valor pode chegar até R$1 milhão. Apenas o casal vencedor leva o saldo acumulado durante o programa.

Há as prova das mulheres, a dos homens e também a prova do casais. Esta última é decisiva para saber quem serão os três pares que irão para a DR (discussão de relacionamento) – quem vence a disputa fica imune e se livra da eliminação por uma semana.

Quem tiver o menor saldo acumulado na semana vai para a DR, junto com o casal que tiver o pior desempenho na prova. A terceira vaga na berlinda é escolhida pela votação da casa, que ocorre ao vivo e sempre rende tretas.

A votação popular é aberta para o público, que escolhe qual dos três deve deixar a competição.

Quem já apresentou o Power Couple? Ao longo das seis temporadas, o reality show teve três apresentadores.

– Roberto Justus, entre 2016 e 2017 (1ª e 2ª temporadas)

– Gugu Liberato, entre 2018 e 2019 (3ª e 4ª temporadas)

– Adriane Galisteu, entre 2021 e 2022 (5ª e 6ª temporadas)

