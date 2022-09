Como Tenório morre em Pantanal nos próximos capítulos

Tenório (Murilo Benício) conseguiu sua vingança contra Alcides (Juliano Cazarré) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira). Ele sequestrou o casal e tomou atitudes imperdoáveis e criminosas. Porém, o vilão não sairá impune de tudo isso. Alcides irá atrás de seu rival para acertar as contas de uma vez por todas e como Tenório morre na novela Pantanal de 2022 já foi revelado. A cena terá algumas diferenças da versão de 1990, mas ainda promete ser impactante.

Como Tenório morre na novela Pantanal terá algumas mudanças em relação a 1990

Pelas mãos de Alcides é como Tenório morre na novela Pantanal de 1990. Na versão atual, o peão também será o responsável pela morte do vilão, mas terá também a ajudinha de uma sucuri para finalizar o serviço. Esta revelação foi dada em primeira mão por Patrícia Kogut do O Globo no final de julho e agora foi confirmada pelo site oficial da Rede Globo, o Gshow.

Foi revelado que para se vingar do estupro que sofreu de Tenório, Alcides vai atrás do ex-marido de Maria Bruaca. Ele encontrará o vilão na beira do rio. Tenório estará entrando em um barco a caminho de uma pescaria, quando será surpreendido por seu ex-funcionário.

“Não vai me dizer que não se deu por satisfeito?”, comentará o vilão. “Eu voltei pra acabar com a tua raça”, prometerá o personagem de Juliano Cazarré.

Ao ver que Alcides carrega uma zagaia – uma espécie de lança – Tenório vai sacar sua arma. “Me enfrenta como homem”, vai dizer o peão, mas Tenório não vai largar o revólver e ainda o apontará para a testa do rival.

Os dois trocarão ameaças, até que Zaquieu (Silvero Pereira) aparecerá armado para ajudar o amigo. Tenório vai partir para cima de Zaquieu e atirará no ex-mordomo de Mariana (Selma Egrei). Enquanto Tenório estiver ocupado com Zaquieu, Alcides encontrará o momento perfeito para enfiar sua lança no peito do vilão.

Ainda segundo o Gshow sobre como Tenório morre , em seguida, Alcides puxará a zagaia do corpo de Tenório, para que ele seja arrastado por uma sucuri até a água durante seus suspiros finais. Para quem não lembra, na versão de 1990 não havia a aparição de uma sucuri durante o momento. Após o embate entre Tenório, Alcides e Zaquieu, o amante de Maria Bruaca jogava o corpo do inimigo – ainda com a lança atravessada no vilão – na água para ser devorado por piranhas.

Segundo o resumo cedido pela TV Globo, o embate de como Tenório morre começará no capítulo de sábado, dia 1 de outubro. Neste episódio o público verá o início da briga do trio, mas ainda não será exibida a morte do vilão. A aguardada cena é esperada para o dia 3 de outubro, segunda-feira.

E como fica Zaquieu após o embate?

Se o destino do peão não mudar no remake da TV Globo, depois de como Tenório morre em Pantanal, Zaquieu é levado para um hospital em Campo Grande no avião de Zé Leôncio. Ele sai baleado do confronto com o vilão e fica muito ferido, mas sobrevive.

O que foi confirmado pelo site oficial da Rede Globo até agora é que Zaquieu assumirá a morte de Tenório para proteger Alcides, assim como ocorreu nas cenas da Manchete. O ex-mordomo dirá que atirou de forma certeira no ex de Maria Bruaca.

Todos na fazenda de Zé Leôncio ficarão surpresos e José Lucas vai informar alguns dias mais tarde que o caso foi registrado na polícia como legítima defesa. Em seu final, Zaquieu continuará trabalhando na fazenda de José Leôncio.

Se nada mudar entre original e remake, Alcides confessará o crime para Zé Leôncio e explicará o motivo da vingança, mas o pecuarista não entregará o peão para a polícia e deixará o assunto como está.

Qual o final de Alcides e Maria Bruaca?

O final de Alcides e Maria Bruaca em 2022 ainda não foi revelado, mas se repetir o desfecho de 1990, será feliz. Nas cenas originais da novela, o casal deixou o Pantanal para trás e começou uma nova vida no Sarandi, no Paraná – terra natal de Alcides, Muda e em que Maria Marruá morava com o marido Gil quando seu último filho homem foi assassinado.

Nos capítulos finais, a dupla sobe na chalana e vai embora sem olhar para trás. Eles começam a viver nas terras que eram de Tenório e Maria Bruaca conquistou após se separar do vilão.

