Que dia o comendador descobre quem é Fabrício Melgaço em Império

A reta final de Império já está batendo na porta! Na próxima sexta-feira, 5 de novembro, o último capítulo do folhetim de Aguinaldo Silva será exibido, no entanto, o comendador vai finalmente descobrir quem é Fabrício Melgaço antes disso. Saiba como e quando a revelação vai acontecer!

Como o comendador descobre quem é Fabrício Melgaço?

José Alfredo descobre que seu próprio filho é Fabrício Melgaço por causa de Lorraine (Dani Barros). A interesseira escuta uma conversa de José Pedro (Caio Blat) com Silviano (Othon Bastos) quando foi visitar o ex-mordomo, após o casamento de Cristina e Vicente em Império.

José Pedro apareceu no local para dar uma bronca no comparsa, que agiu contra a vida do comendador sem antes consultá-lo. “Vou direto ao ponto, você ia atirar no meu pai?”, dispara o rapaz. “Era uma oportunidade única”, responde o ex-mordomo.

Furioso e impaciente, José Pedro reclama e não aceita os pedidos de desculpa do capanga: “tomou uma atitude sem me consultar antes! Por acaso eu dei ordem pra fazer isso? Já te falei que nessas horas não tem nenhum José Pedro! Aqui, eu sou o outro: meu nome é Fabrício Melgaço”.

Depois que descobre quem é Fabrício Melgaço, Lorraine conta tudo para o marido, que vai com ela até o comendador na Império. A mulher revela tudo o que ouviu da conversa de José Pedro e Silviano e deixa José Alfredo intrigado.

O comendador então fala sobre a conversa com Lorraine para Maria Marta (Lilia Cabral), que duvida das palavras da mulher. Para saber se é realmente invenção ou não, José Alfredo obriga Amanda (Adriana Birolli) a abrir o cofre de José Pedro e lá ele encontra as provas que precisava.

Nas cenas seguintes, há um confronto entre pai e filho e José Alfredo tentar enforcar o rapaz, mas é impedido por Maria Marta, que quebra um vaso na cabeça do marido e deixa o filho fugir.

Quando as cenas irão ao ar?

José Pedro vai se revelar como o vilão rival de José Alfredo no final do capítulo de terça-feira, 2 de novembro. No episódio seguinte, de quarta-feira, 3 de novembro, Lorraine e Ismael (Jonas Torres) vão ir até a joalheria e contarão tudo sobre quem é Fabrício Melgaço para o comendador.

Nos episódios seguintes, de quinta e sexta-feira, 4 e 5 de novembro, José Alfredo tirará o assunto a limpo ao abrir o cofre do filho, terá uma briga feia com o rapaz e os dois se enfrentarão em um duelo final. Estes serão os dois últimos capítulos da novela, no sábado, 6 de novembro, será exibido a reprise do episódio final de Império.

Embate final

Nos últimos momentos da novela, Fabrício Melgaço e José Alfredo se enfrentam em um galpão abandonado. O comendador chegou ao local porque conseguiu localizar Cristina, que foi sequestrada pelo meio irmão. Ele salva a filha, mas leva um tiro nas costas ao sair do local. José Pedro então é preso por matar o pai.

