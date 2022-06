Vídeo Show vai voltar? Programa pode ganhar remake em 2023

Quem está com saudades do programa que mostra os bastidores da Globo pode comemorar: o Vídeo Show vai voltar. A atração vai entrar na grade da emissora possivelmente em março de 2023 e deve contar com Ana Clara Lima, Paulo Vieira e Maísa no comando.

Quando o Vídeo Show vai voltar?

O Vídeo Show vai voltar em março de 2023, de acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV. O projeto vem sendo trabalhando em sigilo nos bastidores da Globo e com muita cautela. Os primeiros nomes cotados para apresentarem a nova edição são Ana Clara Lima, Paulo Vieira e Maísa.

Ainda não é um consenso definido em qual formato o programa irá voltar, se apenas uma vez por semana ou de segunda a sexta, como ficou conhecido por muitos anos.

O motivo para o retorno seria o crescimento do número de produções simultâneas da TV aberta, Globoplay e Canais Globo. Além disso, os bastidores de Pantanal tem sido bastante comentado pelo público nas redes sociais, mostrando que há interesse por esse tipo de conteúdo.

O Vídeo Show vai voltar, mas ainda está na fase de concepção de projeto. Os nomes dos apresentadores e a periodicidade da atração devem ser definidos nos próximos meses.

Por que o Vídeo Show acabou?

O Vídeo Show acabou por perder audiência e acumular sucessivas derrotas para a Record, que exibe A Hora da Venenosa, com Fabíola Reipert, no mesmo horário em que o programa estava no ar.

O programa chegou ao fim em janeiro de 2019, após 35 anos no ar. Ficou marcado pelas dezenas de trocas de apresentadores – a mais impactante foi a de Otaviano Costa. Quando o ator deixou o comando da atração, houve uma queda brusca de audiência.

Um grande marco do Vídeo Show foi o Vídeo Game, apresentado por Angélica. O quadro ficou no ar por dez anos, de 2001 a 2011, com um especial em 2017, e divertia famosos e o público com jogos de pergunta e resposta.

A atração também foi reformulada muitas vezes, mas nos últimos anos as novidades já não atraiam a audiência como antes, levando a Globo a encerrar o programa.

Quem já apresentou o Vídeo Show?

Ao longo de seus 35 anos de história, o Vídeo Show contou com mais de dez apresentadores. A atração começou com Tássia Camargo, a Joana de O Cravo e a Rosa, em 1983. Na época, a atração compilava imagens de arquivos, filmes e shows da Globo.

A atriz ficou no comando da atração por cinco anos, sendo substituída por Marcelo Tas em 1987, mas ficou à frente por apenas cinco meses. No mesmo ano, foi o ator Miguel Falabella quem assumiu o Vídeo Show.

Falabella permaneceu por 13 anos como apresentador do programa, deixando a atração apenas em 2000. Porém, durante esse período, ele contou com co-apresentadores e repórteres. Em 1993, Renata Ceribelli entrou para o time como repórter. Em 1994, foi a vez de Cissa Guimarães narrar as reportagens e os quadros da atração, formando dupla com Falabella.

Em 2000, o ator foi substituído por André Marques, que também ficou à frente do programa por 13 anos. Em 2010, Ana Furtado chegou para comandar a atração ao lado do colega. Ela deixou o programa em 2013, junto com André.

Entre 2013 e 2015, Zeca Camargo ficou à frente da atração depois de deixar o Fantástico. Em 2015, a dupla Monica Iozzi e Otaviano Costa conquistou o público com o bom humor na frente das câmeras; eles compartilhavam o espaço com Giovanna Ewbank e Joaquim Lopes.

Após a saída de Iozzi e Otaviano, Joaquim permaneceu como apresentador, mas agora ao lado da atriz Sophia Abrahão. O ator deixou o programa em 2018, dando espaço para Fernanda Keulla, Vivian Amorin e Ana Clara, ao lado de Sophia, as últimas apresentadoras do programa antes do cancelamento.

+ Com quem Donatela fica no final de A Favorita?

+ Zé Leôncio perde tudo? Fazendeiro enfrenta crise e leva golpes