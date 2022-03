Que horas acaba Pantanal hoje, capítulo de estreia (28/03)

Pantanal estreia nesta segunda-feira, 28 de março, no horário nobre da Globo. O primeiro episódio será apresentado em formato de longa-metragem, com apenas um intervalo comercial, e deve ficar no ar mais tempo que o normal para uma novela das nove. Anote na agenda que horas acaba Pantanal hoje e o horário do início do BBB 22.

Que horas acaba Pantanal hoje

A novela Pantanal acaba às 23h, horário de Brasília. O primeiro episódio começa às 21h30 e ficará no ar durante uma hora e meia. O capítulo adotará um formato especial para introduzir ao público a história de José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira).

Sendo assim, o BBB 22 começa um pouco mais tarde. O reality show apresentado por Tadeu Schmidt tem início logo após a novela das nove – nesta segunda, acontecerá mais uma edição do jogo da discórdia.

O primeiro episódio do folhetim de Bruno Luperi será focado em Zé Leôncio e seu pai Joventino (Irandhir Santos), que desaparece durante uma caçada de marruás. A trama se inicia com o fazendeiro ainda criança, sendo ensinado pelo seu pai a como ser um peão, e haverá uma passagem de tempo que mostrará o protagonista já adulto. Nessa primeira fase, ele é interpretado por Renato Góes. Depois, Marcos Palmeira assume o papel.

A novela será exibida de segunda a sábado, como de costume, no horário nobre da emissora. Quem perder os episódios pode assisti-los no Globoplay, plataforma de streaming, depois da exibição na TV.

Pantanal terá horário especial na terça

Na terça-feira, o segundo capítulo do folhetim será exibido em um horário diferente. Isso porque haverá jogo da seleção brasileira de futebol, o que atrasará a grade da Globo. Pantanal começará às 22h30 e terminará às 23h15, seguida do BBB 22 em noite de eliminação. Nos próximos dias, a novela retorna ao horário normal.

Os próximos capítulos de Pantanal deve mostrar o encontro entre Zé Leôncio e Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Teles) – os dois se conhecem durante uma viagem do peão ao Rio de Janeiro e se apaixonam. Os pombinhos voltam juntos para o Pantanal e a mulher engravida de Jove, filho do casal.

Enquanto isso, Maria Marruá (Juliana Paes) e Gil (Enrique Diaz) chegam ao Pantanal em busca de uma terra. A mulher engravida de Juma e logo depois seu marido é assassinado, e ele precisa cuidar sozinha da criança.

Pantanal é um remake do clássico exibido na TV Manchete há 32 anos. A trama foi escrita por Benedito Ruy Barbosa e está sendo adaptada por Bruno Luperi, neto do autor.

