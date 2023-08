Que horas começa a estreia da novela Fuzuê?

A estreia da novela Fuzuê ocorre nesta segunda-feira, 14. A trama de Gustavo Reiz chega para substituir "Vai na Fé" trazendo a história da busca de uma jovem por sua mãe que está desaparecida. O folhetim é protagonizado por Giovana Cordeiro, Edson Celulari, Nicolas Prattes e Marina Ruy Barbosa.

Que horas começa Fuzuê?

A novela Fuzuê vai ao ar às 19h30, horário de Brasília, logo após o Praça TV. O primeiro capítulo da nova novela das sete terá 1 hora de duração.

A novela começa com Maria Navalha (Olívia Araújo) e Luna (Giovana Cordeiro) assistindo juntas um programa de TV sobre o tesouro perdido da Dama de Ouro. Enquanto isso, do outro lado do Rio de Janeiro, César (Leopoldo Pacheco) conversa com sua filha Preciosa (Marina Ruy Barbosa) sobre a procura da fortuna exibida na televisão.

O desaparecimento de Maria Navalha ocorrerá já neste primeiro capítulo. Após a festa da loja de quinquilharias Fuzuê, comanda por Nero (Edson Celulari) e Alícia (Fernanda Rodrigues), Luna irá conversar com o delegado Barreto (Rogério Brito) sobre o sumiço da mãe.

Também será hoje que Precisa vai descobrir que seu pai teve uma filha fora do casamento. César morre e deixa uma carta para filha revelando que ela tem uma meia-irmã, Luna. O ricaço também deixa a localização de um tesouro escondido, que está embaixo do terreno onde está localizada a Fuzuê. O empresário diz que a ruiva deve dividir o patrimônio com a protagonista, o que ela se recusa a fazer.

Miguel (Nicolas Prattes), advogado filho de Nero que estava morando em Portugal, retorna ao Brasil. O rapaz irá participar do mesmo projeto da ONG onde Luna atua e os dois irão trocar olhares pela primeira vez, se encantando um pelo outro.

A Fuzuê também sofrerá uma tentativa de roubo. Merreca (Ruan Aguiar) arma com seus comparsas um assalto à loja de Nero. Luna, no entanto, vê os bandidos e aciona o alarme. A festa da loja fracassa, para a felicidade de Preciosa.

O primeiro capítulo de Fuzuê termina com Miguel se juntando a Luna na busca por Maria Navalha.

Quem é o autor de Fuzuê e como acompanhar a novela?

Fuzuê é de autoria de Gustavo Reiz, que chegou na Globo em julho de 2022 após deixar a Record. O escritor trabalhou na emissora de Edir Macedo por dez anos.

O autor é mais conhecido por ter sido o responsável por "Dona Xepa" (2013), "Escrava Mãe" (2016) e "Belaventura" (2017), além das séries e minisséries "Sansão e Dalila" e "Fora do Controle".

Fuzuê substitui Vai na Fé, uma das novelas das sete de maior sucesso dos últimos tempos na Globo. Depois de vários fracassos na faixa, a história de Sol (Sheron Menezzes) se tornou o folhetim de maior faturamento da história da emissora às 19h, superando até mesmo "Cheias de Charme" (2012).

A antecessora também repercutiu amplamente nas redes sociais, além de fazer a média de audiência subir e conquistar a aprovação do público e da crítica.

A nova novela das sete vai ao ar de segunda a sábado na tela da Globo. Quem perder a exibição pode assistir a reprise na madrugada por volta das 01h45, horário de Brasília. Todos os capítulos também ficam disponíveis no Globoplay, mas é necessário ter um dos planos pagos para ter acesso ao conteúdo. Os valores começam em R$ 24,90 para quem optar pelo plano mensal com pagamento através de cartões de crédito ou carteiras digitais.

