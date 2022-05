Que horas começa a novela Esmeralda no SBT? Programação das novelas

Esmeralda e Paixões de Gavilanes estão sendo exibidas em um novo horário no SBT. Agora, as tramas abrem a programação do horário vespertino da emissora de Silvio Santos, enquanto os demais folhetins mexicanos seguem indo ao ar no final do dia. Saiba que horas começa a novela Esmeralda na nova grade.

Que horas começa a novela Esmeralda?

A novela Esmeralda começa às 13h, horário de Brasília, no SBT. O folhetim fica no ar por 1h e é seguido de Paixões de Gavilanes, que começa às 14h.

Houve uma mudança na grade do SBT e, desde 16 de maio, Carrossel, Esmeralda e Paixões de Gavilanes passaram para o início da tarde, enquanto Casos de Família e Fofocalizando seguem às 15h e 16h, respectivamente. Em seguida, a emissora volta para as novelas e exibe Mar de Amor, às 17h, e Amanhã É Para Sempre, às 18h15.

Novela Esmeralda

Esmeralda é uma novela produzida e exibida pelo SBT entre 2004 e 2005. Se trata da versão brasileira do folhetim venezuelano de mesmo nome, adaptado por Henrique Zambelli.

A história começa com o nascimento de duas crianças na mesma noite, uma garota de família abastada, Esmeralda (Bianca Castanho), e um menino, José Armando (Cláudio Lins), filho de um camponês. Complicações no parto da garota rica fazem com que a família pense que ela está morta – é então que a governanta Margarida (Sônia Guedes) pede à parteira, Rosário (Manoelita Lustosa) que cuide do enterro da criança.

No entanto, Esmeralda está viva e é trocada pelo filho do camponês, que passa a ser criado pela família rica, enquanto ela fica com a família pobre. Há um detalhe: a garota nasceu cega.

Anos depois, quando ambos já estão adultos, o rico José Armando se apaixona por Esmeralda, a menina pobre e cega. No entanto, ele já está comprometido com a ambiciosa Graziela (Karina Barum). Seu pai Rodolfo (Paulo César Grande) também se opõe ao namoro devido à condição social da moça.

Mais adiante na novela, Esmeralda fica grávida de José Armando, mas Lúcio (Delano Avelar) mente sobre a paternidade da criança, o que faz com que o rapaz abandone a mocinha.

Novelas mexicanas SBT 2022

Paixões de Gavilanes, Mar de Amor e Amanhã É Para Sempre são as novelas mexicanas em exibição no SBT em 2022. A emissora ainda exibe a reprise de Carrossel, Esmeralda, Carinha de Anjo e a inédita Poliana Moça.

06:00 Primeiro Impacto

08:00 Primeiro Impacto

12:00 Carrossel

13:00 Esmeralda

14:00 Paixões de Gavilanes

15:00 Casos de Família

16:00 Fofocalizando

17:00 Mar De Amor

18:15 Amanhã É Para Sempre

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Carinha de anjo

22:15 Programa do Ratinho

23:30 Arena SBT

00:45 The Noite com Danilo Gentili

01:45 Operação Mesquita

02:30 Quem Não Viu Vai Ver

04:00 Conexão Repórter

05:00 SBT Brasil – Reprise

Para assistir Esmeralda e todas as outras novelas do SBT, basta sintonizar no canal aberto da emissora no horário indicado. Os episódios também ficam salvos no portal SBT Vídeos – é necessário realizar um cadastro gratuito para ter acesso os capítulos.

O sinal da emissora também fica disponível no portal oficial do SBT. É só clicar no player que aparece na aba “ao vivo”.

+ Novela Esmeralda elenco hoje: como estão os atores após 18 anos