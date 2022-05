Que horas começa a novela Pantanal: capítulo de hoje terá reencontro

No capítulo desta quarta-feira, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) continua saindo com Alcides (Juliano Cazarré), o que deixa Tenório (Murilo Benício) ainda mais bravo. O folhetim mostrará ainda a volta de Jove (Jesuíta Barbosa) para a tapera. Veja que horas começa a novela Pantanal hoje e o resumo do capítulo.

Que horas começa a novela Pantanal hoje?

A novela Pantanal hoje começa às 21h30, horário de Brasília. O folhetim fica no ar por 1h05 e será encerrado às 22h35, de acordo com a programação oficial, e será seguido do Cinema Especial.

No capítulo desta quarta-feira, Tibério (Guito) não vai ficar nada feliz quando descobrir que Levi (Leandro Lima) procurou Muda (Bella Campos) na tapera. Enquanto isso, Maria Bruaca sai para cavalgar com Alcides, e Tenório fica furioso. Ele continua acreditando que a esposa não irá se separar dele.

Jove e Irma (Camila Morgado) voltam para o Pantanal e deixam José Leôncio (Marcos Palmeira) feliz com o retorno. O filho de Madeleine (Karine Teles), no entanto, decide voltar para a tapera de Juma (Alanis Guillen).

No núcleo do Rio de Janeiro, Gustavo (Caco Ciocler) resolve dar um tempo do consultório e convida Nayara (Victoria Rossetti) para viajar com ele sem destino. Já Mariana (Selma Egrei) se sente sozinha na mansão dos Novaes.

José Leôncio fica preocupado com a decisão de Jove de caçar marruás, e Tadeu (José Loreto) sente ciúmes da forma com que José Leôncio trata Jove. No final do capítulo, o namorado de Juma pedirá a ajuda dela para se acertar com o pai.

Clima esquenta entre Maria Bruaca e Alcides

O envolvimento entre Maria Bruaca e Alcides começa a ficar mais intenso no capítulo de hoje. A mãe de Guta (Julia Dalavia) pede para que o peão a ensine a cavalgar. Depois que descobriu que Tenório possui uma segunda família, a mulher está se libertando do casamento abusivo e deixou de fazer o serviço de casa.

Antes mesmo de descobrir a traição, ela já estava se sentindo atraída por Alcides e ele por ela, apesar de renegar os sentimentos.

No capítulo de hoje, Maria vai dar encima do peão de uma forma mais impositiva. “Não sabia que você andava armado”, dirá ela ao comentar a fivela dele.

Os dois deram o primeiro beijo na semana passada, após Alcides dizer que nunca tinha visto Bruaca tão bonita daquele jeito. Em breve, os dois vão assumir o romance de vez, mas antes Maria se envolverá brevemente com Levi, que confessará ter um fetiche por pés.

Reencontro de Jove e Juma

Outra cena marcante do capítulo desta quarta-feira é o reencontro entre Jove e Juma. Depois de passar alguns dias no Rio de Janeiro para acalentar Mariana após a morte de Madeleine, o rapaz está de volta ao Pantanal.

Juma fica muito emocionada ao ver que seu amado está de volta e os dois vão protagonizar mais um momento romântico na novela. Em breve, Jove também vai enfim fazer as pazes com o pai.

+ Atores novela Pantanal: 5 personagens que ainda vão entrar na novela