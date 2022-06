Que horas começa a novela Pantanal; hoje tem de jogo do Brasil

Com o jogo da seleção brasileira contra a Coreia do Sul nesta quinta-feira (2), algumas atrações da TV Globo ganharam menos tempo nas telinhas. O atual folhetim das 21h foi um dos afetados? Saiba que horas começa a novela Pantanal hoje e o que irá acontecer nos próximos capítulos do remake.

Que horas começa a novela Pantanal hoje

A novela Pantanal hoje começa às 21 horas e 30 minutos na TV Globo, após o Jornal Nacional.

A partida de futebol entre Brasil e Coréia do Sul não alterou a programação vespertina e nem a noturna do canal. Apenas os programas do período da manhã desta quinta contaram com alguma mudança de horário por conta do jogo.

De acordo com a programação oficial da emissora, que pode sofrer alterações sem aviso prévio, o capítulo de Pantanal desta quinta terá o total de 1 hora e 5 minutos no ar. Após o folhetim, a partir das 22h35, será exibido mais um episódio do reality show de sobrevivência, No Limite. Este será o décimo episódio da temporada.

Para assistir a novela Pantanal ao vivo e de graça, é só sintonizar no canal na hora que começa o capítulo de hoje. Se não tiver uma televisão disponível, você também poderá acessar o conteúdo em tempo real do canal com a aba “agora na TV” da Globoplay.

Horário em que começa e termina a novela Pantanal hoje e nos demais dias da semana:

HOJE – Quinta-feira (2): 21h30 – 22h35

Sexta-feira (3): 21h30 – 22h35

Sábado (4): 21h25 – 22h30

O que vai acontecer no capítulo de hoje da novela Pantanal?

De acordo com o resumo cedido pela TV Globo, o capítulo de hoje da novela Pantanal, que começa às 21 horas e 30 minutos, terá a continuação de Tadeu e Guta, que foram interrompidos pelo velho do rio durante um momento quente. O filho de Filó impedirá que a jovem mate a sucuri.

José Lucas será duro com Jove durante o caminho da comitiva. Tadeu vai se sentir culpado por ter deixado Jove sair com a comitiva, por causa do tempo. Já Filó não gostará que José Leôncio vai responsabilizar Tadeu por Jove ter saído com a comitiva.

Mariana, a avó de Jove, vai gravar um vídeo de aniversário para o rapaz, dizendo que o ama, após ser incentivada por Zaquieu. Um comparsa de Tenório vai alertá-lo para não se expor por causa da fiscalização da Receita Federal. Jove não gostará da decisão de José Lucas de retornar com a boiada para a fazenda. No final do capítulo de hoje da novela Pantanal, Trindade começa a avisar que foi o diabo quem aconselhou sobre a volta da comitiva.

Jove e Tadeu tiveram conflitos na trama dos capítulos mais recentes:

Tibério retorna nos capítulos do fim da semana

Um retorno muito aguardado é o do personagem de Tibério, que na trama tem se tratado em um hospital na cidade, por conta da facada que levou de Levi. Para quem está com saudades, boas notícias: o personagem retorna no capítulo que vai ao ar no sábado, dia 4 de junho.

No episódio de sexta-feira (3), Ari vai informar José Leôncio que Tibério já recebeu alta do hospital, mas o peão só vai dar as caras novamente no folhetim no capítulo seguinte.

Muda vai se emocionar com o retorno de Tibério. Mais tarde, o peão conversará com a jovem e pedirá que ela revele o paradeiro de Levi, que fugiu pouco depois que esfaqueou Tibério. Muda acabará contando a verdade para Tibério sobre o que a motivou a se mudar para o pantanal.

