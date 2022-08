Que horas começa Além da Ilusão hoje, dia do último capítulo

Chegou o dia de conferir o último capítulo da novela das seis! Veja que horas começa Além da Ilusão hoje, episódio que mostrará Davi (Rafael Vitti) sofrendo uma sabotagem durante um show de mágica, a redenção de Joaquim (Danilo Mesquita) e a gravidez de Isadora (Larissa Manoela).

Que horas começa Além da Ilusão hoje na Globo?

Além da Ilusão hoje começa às 18h15, horário de Brasília, logo após o Vale a Pena Ver de Novo. O capítulo final terá 55 minutos de duração, sendo encerrado às 19h10, seguido do Praça TV.

Antes do final feliz dos mocinhos, Úrsula vai aprontar uma última armação antes de ser punida por suas maldades. O ilusionista vai apresentar um show de mágica para os amigos e fará o famoso número de se soltar sozinho de um tanque cheio de água. O truque vai deixar Isadora preocupada, mas Davi a tranquilizará: “sei que um mágico não deve revelar seus truques, mas preciso acalmar seu coração. Vou estar acorrentado, mas tenho as chaves dos cadeados… Mais calma?”

O que ele não esperava é que Úrsula, que está fora da cadeia, aparecerá para tentar causar sua morte – a megera troca os cadeados para outros que Davi não possui a chave.

Sem saber da troca, o mocinho começa o número de mágica no qual ele é amarrado por correntes e trancado dentro de um tanque cheio d’água, coberto por panos. Quando já está submerso, Davi começa a ficar desesperado pois não consegue se soltar. Enquanto isso, Isadora começa a achar estranho a demora do amado. “Já passaram dois minutos. Será que tá tudo bem?”, questionará.

Joaquim verá Úrsula atrás das cortinas, que fará um sinal para seu filho. O almofadinha entenderá o recado da mãe vai supor que foi ela quem armou para o ilusionista, e será ele quem interromperá o número para salvar a vida de Davi, selando seu final de redenção.

Como termina a novela Além da Ilusão?

Passado o susto com o número de mágica de Davi, os mocinhos finalmente terão um final feliz na novela. Haverá um salto no tempo de cinco anos, que mostrará a gravidez de Isadora. A protagonista aparecerá com uma barriguinha de cinco meses ao lado do marido, que se tornará um ilusionista consagrado.

Como é de costume, o último capítulo reserva muitos nascimentos. Quem também aparece grávida é Arminda (Caroline Dallarosa), que fica de junto de Inácio (Ricky Tavares).

Já Eugênio (Marcello Novaes) e Violeta (Malu Galli) decidem adotar uma criança. Eles aparecerão conversando com Leônidas (Eriberto Leão) e Heloísa (Paloma Duarte), que retornarão ao Brasil depois de passarem uma temporada no exterior.

Outro casal que vai adotar crianças será Olívia (Débora Ozório) e Tenório (Jayme Matarazzo), que vão criar dois filhos juntos.

O público também espera o final dos vilões. Joaquim irá se redimir por tudo o que fez ao longo da novela e vai declarar paz a Davi e Isadora depois de cumprir a pena por ter ajudado a mãe durante a morte de Abel (Adriano Petermann). Já Matias (Antônio Calloni) vai desaparecer e será dado como morto.

Qual a próxima novela das 6?

A próxima novela das 6 será Mar do Sertão, que começa a ser exibida a partir da próxima segunda-feira, 22 de agosto.

O folhetim se passa no sertão brasileiro e terá o triângulo amoroso entre Candoca (Isadora Cruz), Tertulinho (Renato Góes) e Zé Paulino (Sérgio Guizé) como enredo principal, mas também mostrará o controle do poder da região por pessoas que pouco ligam para o povo, como o delegado da fictícia cidade de Canta Pedra e o prefeito Sabá Bodó (Welder Rodrigues).

Logo no começo da novela, Zé Paulino, que está de casamento marcado com Candoca, será dado como morto, mas retornará dez anos depois e encontrará sua amada casada com o rival.

Mar do Sertão é escrita por Mário Teixeira, mesmo autor de O Tempo Não Para (2018) e Liberdade, Liberdade (2016).