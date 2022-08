Davi morre na novela Além da Ilusão? Mágico fica preso em tanque

No penúltimo capítulo de Além da Ilusão, Davi (Rafa Vitti) conseguiu sua sonhada liberdade e foi finalmente inocentado da morte de Elisa (Larissa Manoela). Porém, logo após, durante um grande show de mágica que propôs para comemorar, o rapaz fica em grande perigo e seu futuro feliz com Isadora (Larissa Manoela) é colocado à prova. Davi morre na novela? Rapaz fica preso em tanque cheio de água por causa de sabotagem de Úrsula (Bárbara Paz).

No último capítulo, Davi morre na novela?

Se engana quem pensa que Davi morre na novela Além da Ilusão. Apesar do momento tenso que o rapaz enfrenta neste final de trama ao quase se afogar durante um truque de mágica, o mocinho será salvo por Joaquim no último capítulo da obra de Alessandra Poggi.

A TV Globo não liberou o resumo do último capítulo, mas o Notícias da TV revelou como será a aguardada cena em que o personagem de Danilo Mesquita vai salvar a vida de Davi. Neste último episódio, o público irá acompanhar a agonia do mágico preso no tanque de água. Quem dará às caras brevemente será Úrsula, a responsável pela troca de cadeados que seriam usados no truque, o que causou todo o problema.

Ao avistar a cara da mãe e perceber o desespero de Davi para tentar sair do tanque, Joaquim vai descobrir que a situação é obra da megera que o roubou da verdadeira mãe quando bebê e correrá até o palco para ajudar o mágico. Joaquim vai usar um machado para quebrar o vidro, mas Davi já terá se afogado devido a demora.

Por isso, Joaquim vai fazer manobras de ressuscitação e respiração boca a boca para salvar o personagem de Rafa Vitti. Pouco depois, Davi vai cuspir toda a água que engoliu e recobrará a consciência. Em seguida, ele agradecerá Joaquim por ter salvo sua vida.

Para a cena em que fica preso no tanque de água e quase Davi morre na novela, o ator Rafa Vitti dispensou o uso de dublês e tudo pôde ser filmado de pertinho. Para a coluna de Patrícia Kogut do O Globo, no dia 17 de agosto, o famoso contou que esta foi sua cena favorita da novela.

Por que Úrsula tentou matar Davi?

Em um movimento doentio, a personagem de Bárbara Paz pensou que desta forma estaria ajudando Joaquim, que teria caminho livre para ficar com Isadora de uma vez por todas. Após trocar os cadeados, a vilã declarou enquanto falava sozinha: “você me renegou filho, mas eu sempre te amei. O amor de mãe sempre foi verdadeiro. E a prova disso é que vou abrir caminhos para você ficar com sua princesinha”.

Vilã terá seu castigo

Úrsula é a culpada por quase Davi morre na novela Além da Ilusão, mas ela não sai ilesa da trama. Ainda de acordo com o Notícias da TV, a personagem de Bárbara Paz morrerá engasgada. Apesar de ser presa por seus crimes ao longo do folhetim, a mulher estará respondendo o processo em liberdade e pouco ficará atrás das grades.

Contudo, seu final será trágico. Após tentar matar Davi, Úrsula vai sumir e se passará por cigana. Ela vagará pelas ruas e sobreviverá de pequenos furtos. Certo dia, ela roubará um saco de pipoca de uma criança, o que para seu azar será a causa de sua morte.

Quando comer a pipoca, ela se engasgará. A vilã ficará sem ar e pedirá por ajuda, uma mulher até baterá em suas costas, mas a pipoca não sairá do lugar e em seguida Úrsula morrerá sufocada.

Último capítulo de Além da Ilusão vai começar mais cedo

Cuidado para não perder os acontecimentos do último capítulo da novela com Rafa Vitti e Larissa Manoela. De acordo com a programação oficial da Rede Globo, o folhetim vai começar 10 minutos mais cedo nesta segunda-feira, 19 de agosto, depois de A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo. Assim, a trama será exibida a partir das 18h15. O final do folhetim ficará no ar até às 19h10.

Amanhã, sábado, 20 de agosto, você poderá assistir a reprise do último capítulo de Além da Ilusão caso perca a exibição de hoje. A nova exibição do final da novela será transmitido no horário habitual do folhetim, a partir das 18h25, depois do Caldeirão Com Mion.

A partir de segunda-feira, dia 22 de agosto, a faixa das 18h será ocupada por Mar do Sertão, obra de Mário Teixeira. A trama seguirá o grande amor de Zé Paulino e Candoca, que vai ser interrompido quando o rapaz for dado como morto. Conheça:

Leia também – Cidade Canta Pedra existe? Onde foi gravada a novela Mar do Sertão