Que horas começa Além da Ilusão hoje, sexta-feira (29/07)

Que horas começa Além da Ilusão hoje na Globo? Faltando menos de um mês para o final da trama, os personagens começam a ter seus destinos traçados e em breve o público acompanhará o desfecho de cada um deles. No capítulo desta sexta, a audiência segue vendo o drama instaurado na família de Matias (Antônio Calloni) após ele revelar ser o pai de Olívia (Débora Ozório).

Que horas começa Além da Ilusão hoje na Rede Globo?

Além da Ilusão começa às 18h25, horário de Brasília, na Globo. O capítulo fica no ar por 1h, sendo finalizado às 19h25, seguido dos telejornais locais de cada região.

Os maiores segredos de Além da Ilusão já estão sendo revelados na trama. Depois de Isadora (Larissa Manoela) descobrir que Rafael é Davi (Rafael Vitti), os mocinhos se acertaram e agora tentam encontrar uma maneira de provar a inocência do mágico.

Violeta (Malu Galli) e os demais personagens também já descobriram que Matias é o pai biológico de Olívia. Em cenas que serão exibidas nesta sexta-feira, 29, a mocinha irá despertar da cirurgia após receber a doação de sangue do vilão e o questionará sobre a morte de Elisa (Larissa Manoela).

Matias irá mentir e nega para Olívia que tenha qualquer envolvimento com a morte da primogênita. Em seguida, o crápula terá um novo surto e Elias (Alex Brasil) precisará intervir. Leônidas (Eriberto Leal) conhece Nise da Silveira (Glória Pires) e apresenta Matias para a psiquiatra.

Quem não vai gostar nada da aproximação entre Matias e Olívia será Heloísa (Paloma Duarte). A mulher vai pedir para que a filha se afaste do pai. Enquanto isso, Violeta irá sofrer com a traição da irmã e do marido e será confortada por Eugênio (Marcello Novaes).

No núcleo central, Joaquim (Danilo Mesquita) tranca Isadora (Larissa Manoela) dentro de casa. A mocinha será resgatada por Davi e todos irão denunciar a atitude do trambiqueiro, que vem sendo um marido tóxico para a protagonista. E mais: o crápula vai flagrar o mágico e sua esposa juntos e ameaçará o rival.

Haverá ainda um desentendimento entre Joaquim e Abel (Adriano Petermann), que promete vingança. Já Salvador (Jorge Lucas) dá voz de prisão a Enrico (Marcos Veras) e Emília (Gaby Amarantes).

Além da Ilusão termina em 19 de agosto, sexta-feira. A partir do dia 22, o público passa a acompanhar Mar do Sertão, a nova novela das 18h, de autoria de Mário Teixeira. O folhetim gira em torno de um triângulo amoroso entre Candoca (Isadora Cruz), Tertulinho (Renato Góes) e Zé Paulino (Sérgio Guizé).