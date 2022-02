Que horas começa Além da Ilusão hoje, terça-feira (08/02)

Folhetim estreou no dia 7 de fevereiro e é cotado para ter 167 capítulos no total - Foto: Reprodução/Globo

Nova atração da faixa das 18h, Além da Ilusão começou a ser exibida e agora ficará no ar até o segundo semestre de 2022. Como a faixa de horário é apenas uma referência e a cada dia a Globo define um horário diferente para o começo do capítulo, é importante saber que horas começa Além da Ilusão para não perder nada da trama, principalmente nas primeiras semanas de exibição.

Que horas começa Além da Ilusão?

A novela Além da Ilusão vai começar às 18h20 hoje, terça-feira (8), dia que o segundo capítulo da trama vai ar. A exibição irá acontecer depois da novela O Clone, a atual atração do Vale a Pena Ver de Novo. É previsto que a novela fique no ar até às 19h10, de acordo com o cronograma oficial da Rede Globo.

Horário dos outros dias da semana

Nos próximos dias, a novela Além da Ilusão não começará no mesmo horário desta terça, o capítulo de amanhã, quarta (9), será transmitido 5 minutos mais tarde, às 18h25. Este capítulo terá 45 minutos na programação e não 50, como o episódio de hoje.

Na quinta-feira (10), a hora que começa a novela Além da Ilusão será às 18h25. Na sexta-feira (11), dia de assistir o quinto capítulo da trama, o folhetim irá ser exibido a partir das 18h20.

No sábado (12) também haverá exibição da novela, no entanto, a emissora ainda não revelou o horário de suas atrações do fim de semana. Neste dia, a novela é exibida na mesma faixa de horário, porém, após o Caldeirão, comandado por Marcos Mion, pois Vale a Pena Ver de Novo vai ao ar apenas de segunda a sexta.

Como assistir

Para quem pretende acompanhar a novela Além da Ilusão, seja na hora que começa na televisão, ou depois da exibição, há mais de uma opção disponível. Assim, o público tem variedade na hora de definir como e quando quer assistir.

Ao vivo

Para assistir ao vivo, as opções são gratuitas e você pode assistir pela televisão, computador, celular ou tablet. Quem prefere o aparelho de TV, é só sintonizar na TV Globo na hora que começa a novela Além da Ilusão e pronto. É necessário que o seu aparelho tenha acesso aos canais abertos brasileiros.

Também é possível assistir ao vivo pela Globoplay, na aba “Agora na TV”, que não cobra nada para exibir a programação em tempo real da emissora. Esta opção é para quem quer assistir por um dispositivo móvel, mas também é para quem tem Smart TV, já que é uma televisão conectada a internet.

Apesar de não precisar pagar para usar a aba “Agora na TV”, a Globoplay exige que você tenha um cadastro na plataforma para ter acesso liberado. Para fazer o seu cadastro, vá no endereço https://globoplay.globo.com/, clique em “entrar” na lateral superior direita da página e depois aperte “cadastre-se”.

Você precisará informar: nome, e-mail, gênero, data de nascimento, cidade, estado e país. Crie uma senha e selecione as caixinhas “sou humano e “li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade”. Aperte “Cadastrar” para finalizar o processo, você receberá um e-mail de confirmação.

A qualquer hora – Como assistir os capítulos anteriores

Para quem perder a exibição ao vivo ou quiser reassistir os capítulos, é possível ver as cenas da novela a qualquer hora, no entanto, essas opções são mais limitadas, pois: ou você terá que pagar para ter acesso completo ou vai ter que lidar com trechos cortados e propaganda.

Aos que querem assistir os capítulos na íntegra no catálogo da Globoplay, é necessário pagar por um dos planos do serviço, entre os valores de R$ 19,90 a R$ 89,90. Qualquer pacote que ofereça o catálogo da Globoplay te dará direito de assistir a novela na plataforma, os capítulos diários são adicionados logo após a exibição nas telinhas.

Para quem quer ver o capítulo, mas não quer pagar por isso, há uma alternativa: o site oficial da Globo, o Gshow. Na página oficial da novela, clique em “vídeos do capítulo” com a data do dia que deseja ver. Esta opção é gratuita, mas não exibe o capítulo da mesmo forma que o catálogo da Globoplay, ou seja na íntegra, pois os trechos do episódio ficam disponíveis em uma playlist de forma cortada, a cada novo vídeo, é necessário assistir propagandas para ter as cenas liberadas.

Personagens de Além da Ilusão

O protagonismo da novela está nas mãos de Larissa Manoela, que interpreta duas personagens, Elisa e Isadora. As moças são irmãs, porém, não gêmeas. Isso acontece pois Elisa aparece na primeira fase do folhetim, aos 18 anos de idade, mas morre logo nos primeiros capítulos. Depois de um salto de 10 anos na história, Isadora aparece mais velha, também com 18 anos, nesta fase mais velha da garota, o papel também é papel de Larissa.

Davi

Além de Larissa, Rafa Vitti também protagoniza o folhetim. Ele interpreta o interesse amoroso de Elisa, o mágico Davi. O rapaz será acusado por um crime que não cometeu e ficará na cadeia durante 10 anos, até que conseguirá escapar.

Matias em Além da Ilusão, que começa na faixa das 18h

Um dos vilões da trama, o personagem de Antonio Calloni é Matias, o pai de Elisa e Isadora. O homem quer impedir que a filha se relacione com Davi e acaba sendo a causa da morte da garota.

Violeta

Interpretada por Malu Galli, a personagem é filha de Afonso Camargo (Lima Duarte), dono de um engenho de açúcar que vem sofrendo para manter sua fazenda. Ela é irmã mais velha de Heloísa e fica responsável pelos negócios da família depois que o marido, Matias, perde a sanidade.

Afonso

Interpretado por Lima Duarte, o personagem está na fase final da vida, já quase batendo as botas. Ele se nega a vender sua fazenda para um empresário que deseja construir uma empresa de tecelagem no local. No passado, fez algo contra a filha mais nova, Heloísa, que nunca o perdoou.

Heloisa

A personagem é interpretada por Paloma Duarte, neta de Lima Duarte, ela vive a filha de Afonso e guarda uma grande mágoa do pai: o fazendeiro a obrigou a entregar a filha para a adoção logo após o nascimento. A decisão de Afonso foi tomada, pois Heloísa, que era solteira, não revelou o nome do pai da criança.

Augusta em Além da Ilusão, novela que começou em fevereiro

A personagem da atriz Olivia Araujo é governanta na casa da família de Elisa e Isadora. Ela cuida das meninas desde pequenas e é irmã de Manuela, que trabalha na fazenda de Afonso e conhece Violeta e Heloísa desde que eram crianças.

Eugênio

O personagem de Marcello Novaes é o homem interessado na compra das terras da família de Violeta. Ele faz ofertas para Afonso e a filha mais velha, mas nenhum dos dois quer saber do dinheiro, apenas Heloísa, a herdeira mais nova.

Joaquim

Mais um vilão da trama, o rapaz se torna noivo de Isadora na segunda fase da novela, mas não se importa com a moça de verdade, o que ele quer é colocar as mãos no dinheiro da garota. Faz de tudo para separá-la de Davi.

Emília em Além da Ilusão, que começa depois de O Clone

A personagem de Gaby Amarantos, que canta a música de abertura da novela, vai aparecer na segunda fase do folhetim. Ela será Emília, uma mulher que sonha em se tornar uma famosa cantora. Ela é casada com Cipriano (Cláudio Gabriel) e mãe de João (Nicolas Parente).

