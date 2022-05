Que horas começa Cara e Coragem hoje; estreia da nova novela das 7

A programação da Globo conta com estreia hoje, segunda-feira (30), e que horas começa Cara e Coragem é o que você precisa saber para não perder nada do começo da nova trama das 7. Estrelado por Paolla Oliveira, Marcelo Serrado e Taís Araújo, o folhetim promete ser o maior da faixa de horário desde a exibição de Ti-Ti-Ti, em 2010.

Que horas começa Cara e Coragem hoje na TV Globo?

A novela Cara e Coragem vai começar às 19 horas e 30 minutos hoje, segunda-feira, 30 de maio, segundo o cronograma oficial da emissora. Disponível para consulta no site do canal, a programação indica que o primeiro capítulo da nova atração das 7 ficará no ar durante 1 hora. O folhetim será finalizado às 20h30, horário do Jornal Nacional.

A exibição da novela acontecerá de segunda a sábado, sempre na faixa das 19h. Eventuais mudanças de que horas começa diariamente Cara e Coragem podem acontecer caso a programação da emissora sofra alterações, como partidas de futebol.

Cara e Coragem é a substituta de Quanto Mais Vida Melhor. O folhetim de Mauro Wilson estava no ar desde novembro de 2021 e foi finalizada na semana passada. A produção foi uma obra fechada, ou seja, estreou nas telinhas já com toda a trama gravada, por conta da pandemia do covid-19. Já a nova novela da faixa se trata de uma obra aberta e ainda está sendo filmada.

Segundo o Notícias da TV, no total, Cara e Coragem pode chegar aos 197 capítulos. Se isso realmente acontecer, a novela será a maior desde Ti-Ti-Ti, que ficou no ar de 2010 a 2011 e foi recentemente reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. A quantidade exata de episódios ainda não foi confirmada pela TV Globo.

Como assistir

Para assistir de graça a novela Cara e Coragem, é necessário acompanhar a exibição na hora que começa. Porém, se não quiser assistir pela televisão, há outro opção. A emissora permite que o público assista ao conteúdo em tempo real do canal pela aba “Agora na TV” da Globoplay por um celular, computador, tablet ou Smart TV. A opção é gratuita, a única obrigatoriedade é a criação de um cadastro no site.

Para quem prefere ver os capítulos a qualquer dia, hora ou lugar, é preciso ser assinante da Globoplay. Qualquer cliente tem acesso aos capítulos, seja alguém que paga pelo pacote mais barato, de R$ 19,90, ou o mais caro, que chega a R$ 89,90 a0 mês.

Sobre o que é a nova novela das 7

A novela Cara e Coragem, que começa às 19 horas e 30 minutos hoje, se passa no mundo dos dublês. A temática reúne ação com comédia, romance e mistério. No início da trama, os dublês Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) vão ser contratados por Clarice (Taís Araújo), a diretora da Siderúrgica Gusmão. O trabalho é que a dupla terá que recuperar uma documentação extremamente importante que foi perdida em um lugar de difícil acesso.

A dupla aceitará o trabalho sem saber onde está se metendo. A verdade é que a documentação é alvo de muita gente mau-caráter que quer colocar as mãos em uma bolada e uma fórmula secreta da siderúrgica de Clarice. Quando retornam do trabalho, Pat e Moa descobrem que Clarice morreu misteriosamente.

Veja as primeiras imagens da novela e conheça a trama:

Quem escreveu a novela?

A novela Cara e Coragem é escrita pela autora Claudia Souto. Esta é a segunda obra solo da famosa, que lançou Pega Pega como autora título em 2017. No entanto, Souto já trabalha na TV Globo há mais de duas décadas.

A carreira de Claudia na emissora começou no final dos anos 1990 e começo dos 2000. Ela foi contratada para o time de roteiristas de alguns programas infantis, como Flora Encantada e Sítio do Picapau Amarelo.

Em seguida, ela passou a trabalhar na série Bambuluá, estrelada por Angélica. Foi neste projeto que Souto observou de perto o trabalho dos dublês pela primeira vez e começou a se interessar pelo tema que se tornou novela agora em 2022.

Em seu currículo, Claudia Souto também soma duas novelas em que colaborou com o autor Walcyr Carrasco, Caras & Bocas (2009 – 2010) e Morde & Assopra (2011). Além disso, a famosa também foi do time de roteiristas colaboradores do Zorra Total.

Recentemente, ela esteve envolvida no roteiro do filme Eduardo e Mônica, canção homônima da banda Legião Urbana.

Leia também

+Quem é André Frambach e personagem do ator na novela Cara e coragem

++Paolla Oliveira na novela das 7: casada, Pat ama colega de trabalho; entenda

+++Música de abertura de Cara e Coragem é dos Paralamas do Sucesso; veja qual