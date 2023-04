Horário da novela Chocolate com Pimenta hoje será mais tarde - Foto: Reprodução/Globo

Que horas começa Chocolate com Pimenta hoje em dia de jogo?

A programação da TV Globo sofrerá alterações nesta terça-feira, 11 de abril, devido ao amistoso da seleção brasileira feminina de futebol contra a Alemanha. A boa notícia é que as novelas da tarde continuação na grade de hoje, só o que mudará será o horário. Chocolate com Pimenta começará um pouco mais tarde.

Que horas começa Chocolate com Pimenta hoje, 11 de abril?

Chocolate com Pimenta vai começar às 15 horas (horário de Brasília). A Sessão da Tarde começará só a partir das 16h05 com o longa Sai de Baixo: O Filme, enquanto a reprise de O Rei do Gado terá início às 17h15.

As demais novelas começarão em seus horários habituais, Amor Perfeito vai ao ar a partir das 18h30, Vai na Fé começa às 19h40 e Travessia passa a partir das 21h20.

Apenas esta terça-feira contará com mudanças na programação da novela de Walcyr Carrasco. O cronograma oficial da TV Globo mostra que nos demais dias o folhetim começa em seu horário normal. O maior capítulo será o de quarta-feira, que totalizará 55 minutos. O menor será o de sexta, que terá apenas 35 minutos.

Terça-feira, 11 de abril: 15h00 - 16h05

Quarta-feira, 12de abril: 14h45 - 15h40

Quinta-feira, 13 de abril: 14h45 - 15h30

Sexta-feira, 14 de abril: 14h45 - 15h20

Como assistir ao vivo hoje

Para conferir o capítulo de Chocolate com Pimenta ao vivo hoje mais tarde na TV Globo, você pode ligar no canal de qualquer aparelho de televisão. Quem estiver longe de casa ou tiver preferência de conferir tudo online, pode recorrer ao catálogo da Globoplay.

A plataforma streaming permite que qualquer usuário acesse a aba "Agora na TV" para assistir de graça a programação em tempo real da emissora. A única obrigatoriedade é a criação de um cadastro gratuito. Você consegue fazer o seu acessando o site https://globoplay.globo.com/ e depois clicando em "entrar" na aba lateral direita.

