Onde assistir o jogo do Brasil feminino hoje x Alemanha? Horário + canal

Nesta terça-feira (11), tem jogo do Brasil x Alemanha se enfrentarão em partida amistosa às 13h (horário de Brasília). O palco da partida é o Max-Morlock-Stadium, em Nuremberg. Será o último teste de ambas as seleções antes do início da Copa do Mundo Feminina, que será realizada na Austrália e Nova Zelândia. O mundial iniciará no dia 20 de julho.

VEJA: Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo Feminina 2023

Quando vai ser a seleção brasileira x Alemanha?

O jogo é amigável, mas vale como preparação para a Copa. A partir das 13h, a rola bola em Nuremberg. O Brasil vem de um vice-campeonato pela finalíssima. Na quinta-feira (06), a seleção canarinho foi derrotada nos pênaltis para a Inglaterra.

Um dia depois as comandadas de Martina Voss-Tecklenburg as alemãs, entraram em campo e venceram. Na última sexta-feira (07), as atuais campeãs da Eurocopa bateram a Holanda pelo placar mínimo.

Alemanha x Seleção brasileira – Amistoso

Data do jogo do Brasil: terça-feira, 11 de abril.

Horário: 13h – Horário de Brasília

Local: Max-Morlock-Stadium

SAIBA: Quais são as maiores campeãs da Copa do Mundo Feminina

Onde assistir o jogo do Brasil feminino x Alemanha?

Para assistir ao último compromisso da seleção antes da Copa do Mundo existem algumas opções. A primeira é com a Globo, na TV aberta. Já na TV por assinatura a alternativa é o canal Sportv.

No streaming o app Globoplay (disponível para IOS e Android), também transmitirá o confronto. O acesso a plataforma pode ser feito pelo site (www.globoplay.globo.com).

Em coletiva concedida na segunda-feira (10), ao canal da CBF, no YouTube, a técnica da seleção, Pia Sundhage comentou sobre a importância do amistoso.

“Este é último jogo, é muito importante. Acho que estamos muito próximas do que vamos fazer na Copa do Mundo”.

Para a partida, Pia não poderá contar com Bia Zaneratto. A atacante teve um edema na coxa esquerda. Portanto, é desfalque para o confronto.

Vale ressaltar que as brasileiras conquistaram a Copa América no ano passado. Na final o país do futebol bateu a Colômbia por 1 a 0.

Em fevereiro, a seleção feminina disputou a She Belives Cup. Torneio amistoso realizado anualmente no Estados Unidos desde 2016. Ao final da competição, a seleção brasileira terminou em terceiro lugar.

Em questão de Copa do Mundo, a Seleção brasileira busca o título inédito. O mais perto que a seleção chegou da taça foi em 2007, quando foi derrotada justamente para a Alemanha.

Por sua vez, as alemãs já conquistaram o mundo em 2 oportunidades: 2003 e 2007.

Uma provável escalação no jogo do Brasil hoje: Letícia, Rafaelle, Lauren, Kathellen, Tamires, Kerolin, Luana Bertolucci, Ary Borges, Antônia, Geyse Ferreira e Adriana.

Provavél escalação Alemanha: Ann-Kathrin Berger, Sophia Kleinherme, Sara Doorsoun, Sjoke Nuksen, Felicitas Rauch, Sara Daebritz, Lena Oberdof, Sydney Lohmann, Svenja Huth, Tabea Wassmuth e Jule Brand.