Que horas começa especial de Rita Lee hoje na TV Globo - 09/05

A cantora Rita Lee ganhará uma homenagem da TV Globo nesta terça-feira, 9 de maio. A emissora exibirá um show da artista no lugar do Profissão Repórter devido a morte da famosa, que aconteceu na noite de segunda-feira, 8 de maio, mas divulgada apenas no final de hoje. O especial começará logo após a estreia da segunda temporada de Aruanas.

Horário do especial de Rita Lee e como assistir online

O especial de Rita Lee na TV Globo está previsto para começar às 23h55, depois da série Aruanas. A informação foi divulgada pelo jornalista César Tralli, apresentador do Jornal Hoje, que entrou ao vivo durante o Mais Você nesta manhã e revelou a alteração na programação da Globo desta terça-feira.

O show especial de Rita Lee ficará no lugar do Profissão Repórter, que não será transmitido hoje. Depois da homenagem, o público ficará com o Jornal da Globo. Em seguida, no Conversa com Bial, que começa 01h25 de acordo com a programação, reprisará uma entrevista de Pedro Bial fez com a cantora.

Em abril, a famosa havia sido homenageado na emissora em um programa especial do Altas Horas, de Serginho Groisman. Ela não participou do programa, mas assistiu a gravação ao vivo diretamente de casa, na companhia do marido.

Que bom que a Rita Lee foi tão homenageada ainda em vida e assistiu aquele Altas Horas especial sobre ela semanas atrás. Uma das nossas maiores perdas 💔 pic.twitter.com/GXpiL7h5Ie — Thiago (@thisarkis) May 9, 2023

Como assistir o especial de Rita Lee

A exibição do especial será na TV Globo, então se tiver uma televisão com acesso aos canais abertos brasileiros já conseguirá acompanhar o show. Caso esteja longe de casa ou prefira ver tudo pelo seu celular, computador ou tablet, você pode usar a Globoplay.

A plataforma streaming permite que qualquer usuário acompanhe gratuitamente a programação em tempo real da TV Globo pelo site. A única obrigatoriedade para conseguir acessar o conteúdo é ter uma conta gratuita por lá.

1 - Acesse a Globplay no endereço https://globoplay.globo.com/ e em seguida clique em "entrar" na lateral direita. Você deve depois clicar em "cadastre-se" para ser redirecionado para um formulário;

2 - Informe seu nome completo, e-mail válido, senha que usará no site, gênero, país, cidade e estado em que vive. Depois, é só selecionar que concordar com os temos de uso e finalizar em "cadastrar";

3 - Para assistir ao especial de Rita Lee, acesse a Globoplay no horário da atração e clique em "agora na TV" na aba superior. Você deve selecionar o canal da Globo e pronto.

