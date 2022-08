Que horas começa Mar do Sertão hoje, nova novela das 6

Hoje é dia de estreia da nova novela das 6! A faixa das 18h é que horas começa Mar do Sertão, que passa a ser exibida a partir desta segunda-feira, 22. A trama terá um triângulo amoroso como enredo central e abordará a questão da seca no nordeste brasileiro.

Que horas começa Mar do Sertão na Globo?

Mar do Sertão começa às 18h25, horário de Brasília, logo após o Vale a Pena Ver De Novo. O episódio inicial terá 45 minutos de duração e fica no ar até às 19h10, seguido do Praça TV. Após a exibição na Globo, o capítulo ficará disponível na íntegra para os assinantes do Globoplay.

A novela já começa mostrando o romance entre o casal Zé Paulino (Sérgio Guizé) e Candoca (Isadora Cruz), que se beija às margens do rio. A mocinha pergunta ao noivo se ele sentirá falta da região depois que eles se mudarem de lá. A felicidade dos dois será interrompida quando a protagonista descobrir que haverá um evento na cidade de Canta Pedra no mesmo dia se seu casamento e confrontará o prefeito Sabá Bodó (Welder Rodrigues). A professora acabará sendo presa por desacato à autoridade, e Zé Paulino a liberta. Sobrará para ao noivo pedir ao Padre Zezo (Nanego Lira) ajudá-lo a contar para Candoca que o casamento terá que ser adiado.

Enquanto isso, Tertulinho (Renato Góes) chega na história. O antagonista já mostrará ser mulherengo logo no primeiro capítulo ao ficar com uma mulher casada e ter que fugir de um marido traído. Sua mãe, Deodora (Débora Bloch), lamentará a relação que o filho tem com o pai, Tertúlio (José de Abreu).

Ao final da novela, Tertulinho chegará na cidade de Canta Pedra e se encantará por Candoca, dando início ao triângulo amoroso da trama.

No capítulo de terça, 23, Tertulinho observará Candoca no rio, que não gostará do jeito que o playboy olha para ela. A professora também voltará a confrontar Sabá Bodó, após descobrir que as crianças da escola estão sem merenda.

Qual o enredo da novela Mar do Sertão?

Mar do Sertão gira em torno dos personagens Zé Paulino, Candoca e Tertulinho. Já na próxima terça-feira, 30, a novela exibe o principal gancho da história: a suposta morte de Zé Paulino.

Ele receberá uma missão do coronel Tertúlio e terá que levar um cavalo do patrão para outra cidade. Tertulinho será obrigado pelo pai a acompanhar o rapaz na missão, até mesmo porque levará uma grande bronca por dar em cima de Candoca mesmo sabendo que ela é comprometida.

No meio do caminho, Zé Paulino e Tertulinho vão sofrer um acidente e o noivo de Candoca será dado como morto. O suposto corpo do rapaz será enterrado mas, na verdade, ele está vivo e aquele não é ele.

Tertulinho saberá da verdade, mas verá a oportunidade como uma chance de conquistar Candoca e a pedirá em casamento. Anos depois, o rapaz voltará mais vivo do que nunca e com sede de mudar a configuração do poder da região, que está nas mãos dos coronéis e do prefeito.

Mar de Sertão ainda traz o debate sobre a escassez de água ao contar a história do coronel Tertúlio, dono do único açude da região.

Mar do Sertão terá passagem de tempo

Mar do Sertão terá uma passagem de tempo, assim como acontece na maior parte das novelas. A primeira fase começa nesta segunda-feira e irá até a próxima semana, quando Zé Paulino será dado como morto. A jovem professora então se casará com Tertulinho, rival de seu noivo.

O folhetim então dará um salto no calendário de dez anos, marcando a passagem da primeira para a segunda fase. É quando Zé Paulino retorna para Canta Pedra e encontra sua amada casada com outro homem. Os dois vão viver um dilema entre viver o que sentem ou deixar que a mágoa fale mais alto.

A passagem de tempo traz uma mudança para a vida de Zé Paulino. Ele passará a se chamar José Mendes e lutará por justiça contra os políticos que nada fazem pelo povo.