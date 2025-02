Que horas começa o desfile da Rosas de Ouro hoje, sexta-feira (28/02/25)

A Rosas de Ouro se apresenta com o grupo especial de São Paulo nesta sexta-feira, 28 de fevereiro. A escola de samba será a penúltima agremiação a desfilar no Sambódromo do Anhembi hoje. A transmissão do Carnaval será ao vivo na Globo depois do Big Brother Brasil.

Horário do desfile da Rosas de Ouro no carnaval 2025

No total, sete escolas se apresentarão no primeiro dia de desfile, sexta-feira (28), e a Rosas de Ouro será a penúltima delas. A escola de samba desfila a partir das 4h25 da madrugada. Ana Beatriz Godoi é. a rainha de bateria.

Ordem dos desfiles das escolas de samba de São Paulo (28/02/2025)

23h: Colorado do Brás

0h05: Barroca Zona Sul

1h10: Dragões da Real

2h15: Mancha Verde

3h20: Acadêmicos do Tatuapé

4h25: Rosas de Ouro

5h30: Camisa Verde e Branco

Veja a ordem dos desfiles

Samba enredo da Rosas de Ouro

O medo de perder não pode superar

A gana de vencer, o jogo vai virar!

Rosas de Ouro! A grande jogada

Pode apostar!

O destino da vida

É o sopro do vento

Em cada partida

Um novo momento

Escreve em cada canto

O encanto a sonhar

E dar as cartas de verdade

É construir a identidade

Na sorte você é meu par

Em busca da vitória, vamos lá!

Pra conquistar a glória

Lutar, fazer história!

Se tornar um herói

A cada competição

Uma nova emoção!

E mergulhar na fonte

Do saber e do lazer

Com braveza e coragem

No tabuleiro descartar

A pura ganância

A sombra do azar

Vista a fantasia!

Bom é ser criança

E conectar o mundo na palma da mão

Vai reflorescer a Rosa do meu coração!

Como assistir o desfile

A transmissão da TV Globo começa às 23h, de acordo com a programação oficial do canal, logo após o Big Brother Brasil 25. Também é possível acompanhar pela internet.

Globoplay

1 – Quem estiver longe da televisão poderá ver tudo pelo celular, computador ou qualquer outro dispositivo pela aba da Globoplay que transmite ao vivo a programação da Globo. Para isso, será necessário criar uma conta gratuita na plataforma;

2 – Acesse o streaming no https://globoplay.globo.com/ e depois clique em “entrar” na lateral direita. Você será redirecionado para uma nova página, clique em “cadastre-se” e aguarde;

3 – Nesta nova página, informe seus dados pessoais: nome completo, e-mail, senha, gênero (é possível selecionar a opção ‘não quero informar’ se preferir), data de nascimento, país, estado e cidade. Você irá encerrar o cadastro selecionando a caixinha dos “termos de uso” e política de “privacidade” e depois apertando o botão “cadastrar”;

4 – Agora, é só abrir a plataforma com seu e-mail e senha no horário dos desfiles para acompanhar a Gaviões da Fiel e outras escolas do grupo especial de São Paulo. É só clicar na aba “Agora na TV” e depois no canal da TV Globo para aguardar as apresentações.