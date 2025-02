Ordem dos desfiles em SP hoje: escolas de samba no 1º dia de Carnaval de 2025

As escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo fazem o primeiro dia de desfile nesta sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Hoje, a partir das 23h, sete agremiações se apresentam no Sambódromo do Anhembi. Confira a programação!

Horário e ordem das escolas de samba de São Paulo

Os desfiles do grupo especial de São Paulo do carnaval começam nesta sexta-feira, 28 de fevereiro, às 23h. No sábado, dia 1º, as apresentações começam às 22h30. Ao todo, 14 escolas de samba disputam o carnaval paulistano deste ano. Rosas de Ouro é o destaque do primeiro dia e a Vai-Vai no segundo dia.

28 de fevereiro, sexta-feira

23h: Colorado do Brás

0h05: Barroca Zona Sul

1h10: Dragões da Real

2h15: Mancha Verde

3h20: Acadêmicos do Tatuapé

4h25: Rosas de Ouro

5h30: Camisa Verde e Branco

1º de março, sábado

22h30: Águia de Ouro

23h35: Império da Casa Verde

0h40: Mocidade Alegre

1h45: Gaviões da Fiel

2h50: Acadêmicos do Tucuruvi

3h55: Estrela do Terceiro Milênio

5h: Vai-Vai

Como assistir ao vivo as escolas de samba?

Televisão

Sintonize sua televisão no canal da Globo. De acordo com o cronograma da emissora, a transmissão irá começar logo após o BBB 25, às 22h55, cinco minutos antes da Colorado do Brás entrar na avenida. A exibição seguirá pela madrugada e mostrará todos os desfiles.

Globoplay

A Globoplay exibe a programação em tempo real da TV Globo gratuitamente na plataforma, mas é necessário ter uma conta por lá para ter acesso.

1 – Acesse o site da Globoplay no endereço https://globoplay.globo.com/ e em seguida clique em “entrar” na lateral direita.

2 – Na nova página, clique em “cadastra-se” nesta nova página e você será redirecionado a um formulário. Informe: nome completo, e-mail, senha que usará na plataforma, data de nascimento, gênero, cidade, estado e país em que reside;

3 – Agora, você deve finalizar o processo clicando na caixinha dos termos de uso e política de privacidade e em seguida no botão “cadastrar”;

4 – Agora que você já tem um cadastro gratuito no site, é só entrar no site e clicar na aba “Agora na TV” no horário em que a ordem dos desfiles irá acontecer e fique ligado na programação da TV Globo.

Critérios avaliados nos desfiles de carnaval SP

Bateria: é conferido tudo, desde a afinação dos instrumentos, o entrosamento e equilíbrio, até a precisão rítmica e versatilidade.

Samba-Enredo: a letra e a melodia são avaliadas, conferindo se houve coerência com o que foi proposto e se os elementos conversam entre si.

Evolução: nesta etapa, os jurados conferem a apresentação geral, conferindo a coesão do desfiles, se houve buracos entre as alas, entre outros possíveis defeitos na apresentação.

Harmonia: o entrosamento é conferido pelos jurados nesta avaliação.

Enredo: os jurados avaliam se a concepção e realização do projeto foram bem feitas e se casam com tudo o que foi executado pela escola de samba.

Alegorias: nesta etapa, é avaliado a qualidade, acabamento e confecção de peças, adereços, carros alegóricos e elementos cenográficos.

Fantasias: as fantasias usadas na apresentação são avaliadas, desde a ideia até a confecção.

Comissão de Frente: a comissão de frente é avaliado pela qualidade apresentada e também se todos os elementos obrigatórios foram cumpridos.

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: o entrosamento do casal que leva o pavilhão e o manto sagrado são avaliados, assim como a dança, fantasias, entre outros.

