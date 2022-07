Que horas começa Pantanal hoje (29/07) e resumo do capítulo

Que horas começa Pantanal hoje? O capítulo desta sexta, 29, terá um clima tenso na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Depois de descobrir que Juma (Alanis Guillen) está na tapera com José Lucas (Irandhir Santos), Jove (Jesuíta Barbosa) vai ficar fora de si.

Que horas começa Pantanal hoje na Rede Globo?

O capítulo de hoje da novela Pantanal começa às 21h30, horário de Brasília, na Globo. O capítulo terá 01h05 de duração e ficará no ar até às 22h35, seguido do Globo Repórter.

O clima vai ficar pesado na fazenda do rei do gado. Jove vai se lamentar para o pai e dizer que perdeu a confiança do Velho do Rio (Osmar Prado) e o amor de Juma. O caçula vai ficar ainda mais revoltando quando descobrir que José Lucas também sumiu – José Leôncio sugere que ele possa ter fugido junto com a menina-onça. Vai sobrar para Irma (Camila Morgado) e Mariana (Selma Egrei) tentarem acalmar o rapaz.

Enquanto isso na tapera, José Lucas cuida de Juma e afirma para a cunhada que não deixará ninguém tirá-la à força do seu lar. Os dois cuidam juntos da residência, demonstrando a cumplicidade que nasce entre eles. O Velho do Rio também aparece e escuta a protagonista dizer ao cunhado que seu encanto por Jove se quebrou.

Haverá ainda um grande conflito entre Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Zefa (Paula Barbosa). Após as duas discutirem, a esposa de Tenório (Murilo Benício) vai demitir a funcionária, que será contratada para trabalhar na fazenda de José Leôncio.

A dona de casa também terá um novo encontro com Alcides (Juliano Cazarré) e se emocionará com o carinho do amante.

Jove jura José Lucas de morte

Jove irá até a tapera para tentar convencer sua amada a voltar para a fazenda. “Eu vim te levar embora”, dirá o rapaz. José Lucas aparecerá ao ouvir a imposição do caçula e o clima ficará tenso entre os dois. “Mas a vontade dela tem que sê respeitada, mano… Num tem?”, dirá o primogênito.

“Você não me chame mais de mano, José Lucas de Nada! Porque eu prefiro o diabo a um irmão como você! Você veio aqui pelo mesmo motivo que ficou naquela fazenda: para tomar tudo o que é meu!”, esbravejará Jove.

Juma interromperá a discussão e, para a surpresa de seu marido, dirá que foi ela quem pediu para o cunhado ficar na tapera. “Então ele pode ficar… Mas só se for morto”, ameaçará Jove.