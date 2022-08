Que horas começa Pantanal hoje e resumo do capítulo – 29/8

Com previsão de acabar em outubro de 2022, a novela Pantanal se aproxima de seu penúltimo mês no ar. Nos próximos dias, final de agosto e começo do mês de setembro, o folhetim começará mais tarde do que sua faixa de horário normal, por conta do horário eleitoral gratuito, que teve início no dia 26 de agosto. Que horas começa Pantanal hoje, segunda-feira, 29 de agosto, e demais dias da semana será praticamente na faixa das 22h. Nos destaques do novo capítulo, está a briga de Tenório e Maria Bruaca na justiça e as desavenças de Zé Lucas com o pai por conta do desejo de entrar para a política.

Que horas começa Pantanal hoje, segunda-feira, 29 de agosto de 2022?

Às 22h55 é que horas começa Pantanal hoje, segunda-feira (29), de acordo com a programação oficial da Rede Globo. O folhetim vai ter início após o Jornal Nacional e ficará 1 hora e 10 minutos no ar, terminando por volta das 23h05.

Nos demais dias da semana, o horário da novela comandada por Bruno Luperi será o mesmo, às 22h55, sem alterações para partidas de futebol ou outras atrações da casa. A única exceção será o sábado, dia em que o folhetim costuma começar mais cedo.

Pantanal era exibida por volta das 21h30, mas a partir do dia 26 de agosto, sexta-feira, passou a ter início 25 minutos mais tarde. A mudança ocorre por causa do horário eleitoral gratuito e ficará em vigor até o dia 29 de setembro, quando termina a faixa para propaganda política do primeiro turno.

Para assistir a que horas começa Pantanal hoje é só sintonizar na TV Globo de qualquer aparelho televisivo com acesso aos canais abertos brasileiros ou utilizar a aba “Agora na TV” da Globoplay para acompanhar a programação em tempo real do canal pela internet sem pagar nada por isso. A única obrigatoriedade é a criação de um cadastro no site.

Cronograma da semana de 29/8 a 3/9 – Que horas começa Pantanal hoje e demais dias?

Segunda-feira – 29 de agosto: começa às 21h55 e termina 23h05

Terça-feira – 30 de agosto: começa às 21h55 e termina 23h05

Quarta-feira – 31 de agosto: começa às 21h55 e termina 23h05

Quinta-feira – 1 de setembro: começa às 21h55 e termina 23h05

Sexta-feira – 2 de setembro: começa às 21h55 e termina 23h05

Sábado – 3 de setembro: Globo ainda não liberou programação. Aos sábados, a novela costuma começar cerca de 5 minutos mais cedo

O que vai acontecer no capítulo de hoje

No capítulo desta segunda-feira, em que horas começa Pantanal hoje será ás 22h55, o resumo da TV Globo aponta que Alcides vai alertar Maria Bruaca sobre Tenório. Já a segunda esposa do vilão, Zuleica, vai aceitar vender seu apartamento para ajudar o marido, que terá os bens congelados por causa da separação com a primeira esposa.

José Leôncio não vai gostar da ideia de Zé Lucas seguir a carreira política. Zuleica ficará preocupada em como esconder a gravidez de Guta de Tenório e a filha de Bruaca vai discutir com Renato. Roberto perguntará para Zuleica se ela ocupará o lugar de Maria Bruaca. No final do capítulo, Zaquieu ficará com medo quando alguém surgir no seu quarto sem avisar.

Programação da Globo – Tela Quente de hoje vai passar série da Globoplay

Depois de que horas começa Pantanal hoje, a TV Globo vai exibir a partir das 23h05 os dois primeiros episódios da nova temporada de Arcanjo Renegado, série da Globoplay que está em seu segundo ano. A produção é estrelada pelo ator Marcello Melo Jr e tem Aline Borges, a Zuleica de Pantanal, no elenco. A Tela Quente vai terminar 00h15, horário do Jornal da Globo.

Na história da série Arcanjo Renegado, o ator Marcelo Mello Jr vive o personagem Mikhael, argento comandante do BOPE. Após se envolver em uma polêmica operação, ele é transferido para uma unidade policial no interior do estado do Rio de Janeiro. Ele não mede esforços para proteger seus aliados e por isso acaba em conflitos perigosos.

A série ainda não está completa no catálogo da Globoplay. Por enquanto, quatro episódios da segunda temporada foram adicionados na plataforma. Os próximos serão lançados de dois em dois, sempre nas quintas-feiras.

Assista ao trailer da atração:

