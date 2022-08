Shirley Canoletti: quem foi a primeira Juma em 1990?

Quando se pensa na Juma de Pantanal da Manchete, lá em 1990, muita gente lembra de Cristiana Oliveira, que ficou eternizada no papel. Porém, antes da atriz carioca dar vida a garota que vira onça, Shirley Canoletti já interpretava a personagem. Uma criança na época, a paulista participou da primeira fase do folhetim e viveu a versão mais jovem da filha de Maria Marruá. Ao participar do Domingão com Huck, no dia 28 de agosto, a ex-atriz falou um pouco sobre a experiência.

Como está Shirley Canoletti, a Juma da novela Pantanal de 1990

Shirley Canoletti hoje tem 38 anos de idade e não atua mais. Ela contou ao Domingão com Huck, no quadro Acredite Quem Quiser do dia 28 de agosto, que após trabalhar em Pantanal, fez alguns comerciais, desfiles e ensaios fotográficos, mas não apareceu mais em novelas. Algum tempo depois, ela abandonou a vida de artista e hoje é engenheira civil. Ela também tem formação em nutricionismo e trabalhou na área alguns anos atrás.

Natural de São Paulo, atualmente ela mora em Teresina, no Piauí, com o marido, o engenheiro Edgar Miranda, e os dois filhos do casal. Shirley Canoletti e Edgar se conheceram quando ela passou um tempo no Canadá. Os dois então retornaram ao Brasil juntos e hoje vivem no nordeste.

Os filhos da ex-atriz são Isadora, de 9 anos de idade, e Cauê, de 7 anos de idade. De acordo com Shirley Canoletti em entrevista ao Yahoo, em setembro de 2020, sua filha Isadora se parece muito com ela na época que foi a Juma de Pantanal de 1990 e por isso seu marido chegou a enviar fotos da menina para a Globo quando soube do remake.

O convite para viver a jovem Juma na Manchete veio por conta de sua família e a engenheira nem precisou fazer testes. Shirley tem sete irmãs e algumas delas faziam muitos comerciais na época – como Jessica Canoletti, que esteve ao lado de Xuxa e Fofão nas telinhas – por isso, uma produtora a viu, entrou em contato com a mãe da ex-atriz, fizeram algumas perguntas, como a idade da menina na época, e a convidaram para o projeto, contou Shirley ao Domingão.

Shirley Canoletti tinha 7 anos de idade quando gravou o folhetim e ficou na atração por cerca de 12 capítulos da primeira fase, depois que há um salto no tempo e Juma aparece criança. A atriz viajou com o restante do elenco para o estado de Mato Grosso do Sul e teve a companhia da mãe e de uma das irmãs durante as gravações do folhetim da Manchete. Na mesma entrevista ao Yahoo de 2020, ela revelou que durante as filmagens se apegou muito a Cassia Kis, que interpretou sua mãe, Maria Marruá, e também Cláudio Marzo, que ficou com os papéis do Velho do Rio, Joventino e José Leôncio da segunda fase.

Quem foi a Juma criança na versão de 2022?

Em 2022, a atriz mirim Valentina Oliveira ficou com o papel que foi de Shirley Canoletti em 1990 e interpretou a fase criança de Juma. A menina atuou no remake da TV Globo quando tinha 8 anos de idade. Agora em agosto de 2022, a pequena completou 9 anos.

O trabalho de Valentina no folhetim das 21h comandado por Bruno Luperi foi sua estreia nas telinhas. A menina também trabalha com ensaios e no mundo da moda. Ela tem um irmão e é filha de Natalia Mansoldo, que trabalha com a Le Panier, empresa carioca que faz presentes personalizados, como cestas, caixas para datas comemorativas, mesa posta, entre outros.

Valentina deu às caras no remake de Pantanal em abril, mas a menina apareceu em um número menor de capítulos do que Shirley Canoletti em 1990. Isso acontece porque a nova versão do folhetim é menor e ganhou redução de capítulos. Enquanto Shirley esteve em doze, Valentina apareceu em apenas três episódios.

Leia também

Ivan de Almeida: quem era o chalaneiro na primeira versão de Pantanal