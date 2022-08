Quem fica grávida em Pantanal? Relembre personagens

Os casais da novela Pantanal não são os mais cuidadosos do mundo. Ao longo da trama, alguns deles cometem deslizes durante os momentos quentes, que acabam resultando em bebês. Quem fica grávida em Pantanal são várias personagens. Algumas delas já descobriram a gravidez, outras perderam seus bebês e tem quem ainda ainda vai demorar um pouco mais até a revelação de que será mãe.

Juma é quem fica grávida em Pantanal primeiro

Entre as personagens que ainda darão a luz na novela, Juma (Alanis Guillen) foi a que primeiro descobriu sua gravidez. A moça “emprenhou”, como ela costuma dizer, pouco depois de uma reconciliação com Joventino (Jesuíta Barbosa). Eles fizeram sexo pela primeira vez depois que a moça escutou do Velho do Rio que queria um neto e pouco depois a moça ficou a par da gravidez.

Apesar de descobrir que está espera de um bebê por volta do meio da trama, Juma fica muitos capítulos com a filha na barriga. Só na reta final do folhetim a moça dá a luz. Teimosa do jeito que é, quando sente as primeiras dores do parto, ela segue sozinha para o rio. Por lá, ela recebe a ajuda do Velho do Rio e traz a pequena Maria Marruá Leôncio ao mundo.

Depois, Irma descobre gravidez

Após Juma revelar que estava a espera de uma “oncinha”, foi a vez de Irma (Camila Morgado) descobrir que daria a luz ao “cramulhãozinho”, como apelidou Filó. Depois de muito romance com Trindade (Gabriel Sater), a cunhada de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) ficou grávida e descobriu o diagnóstico depois de sofrer com mal-estares.

A gravidez acaba gerando uma crise no relacionamento do casal, pois Irma vai contra os pedidos do violeiro, que tem pacto com o diabo, de consultar um médico por conta da gravidez. Pouco depois disso, o músico revela que o encantamento acabou e ele terá que deixar o Pantanal. Trindade volta mais tarde para a trama, para realizar o parto de seu filho, mas depois some e não retorna mais.

Apesar dos medos de Irma de dar a luz a uma criança com chifres e patas, o menino nasce saudável e como uma criança normal.

Guta também é quem fica grávida em Pantanal

Guta fica grávida de Marcelo na novela Pantanal. Porém, a situação da personagem de Julia Dalavia no remake da Globo é a mais aterrorizante entre as grávidas da trama. Isso porque a dupla namora escondida, por conta do segredo de Zuleica: Marcelo não é irmão de Guta, pois não é filho biológico de Tenório, mas ninguém além deles sabe disso.

Com medo da reação de Tenório, eles escondem a relação e a gravidez. O casal até planeja fugir para viver longe do pai, mas acabam pegos na cama pelo vilão. Sem saída, o segredo é revelado. Depois de pensar sobre a situação e descobrir que Zuleica engravidou de outro homem porque foi estuprada, ele aceita a relação da filha biológica com o filho de consideração.

Pouco depois na trama, Guta dá a luz a um menino. Surpreendendo a todos, Tenório até abençoa o filho do casal e não fica mais no pé da dupla depois que é revelada a verdadeira paternidade de Marcelo.

Zefa revela gravidez em último capítulo

Zefa também é quem fica grávida em Pantanal. No último capítulo da versão original da trama, a empregada revelou a grande novidade para Tadeu quando já estava a caminho do altar com o amado, literalmente. Na cena que foi ar na Manchete em 1990, enquanto os noivos fazem a entrada no casório e andam até o padre que realiza a cerimônia, a moça diz: “tô prenha docê Tadeu”.

O rapaz fica surpreso, mas não faz comentários, sorri bastante e segue para o altar. Os dois trocam seus votos e alianças e então são declarados marido e mulher. Pouco depois, na festa de comemoração, a dupla faz juras de amor e promete não se separar nunca mais.

