Que horas começa Pantanal hoje? Futebol na Globo muda horário

Folhetim começa um pouco mais cedo do que habitual e vem depois do Jornal Nacional na programação.

Que horas começa Pantanal hoje, quarta-feira, 24 de agosto de 2022, será mais cedo na programação da TV Globo. O folhetim vai ter início antes de sua faixa de horário habitual por causa da partida de ida na semifinal da Copa do Brasil. Além de começar mais cedo, o capítulo de hoje também será menor do que de costume. Nos destaques do episódio, estarão a despedida de Trindade e Irma e a luta de Maria Bruaca por ser seus direitos no divórcio com Tenório.

Que horas começa Pantanal hoje, quarta-feira, dia 24 de agosto?

Às 20h35 será que horas começa Pantanal hoje, quarta-feira (24), cerca de 1 hora mais cedo do que o horário que o folhetim costuma ir ao ar. O capítulo começará depois do Jornal Nacional e terá apenas 45 minutos de acordo com a programação oficial da Rede Globo, disponível no site oficial da emissora. Geralmente, o folhetim tem tempo maior de tela e fica cerca de 1 hora e 10 minutos nas telinhas.

Que horas começa Pantanal hoje será mais cedo por causa da partida entre São Paulo e Flamengo no confronto de ida na semifinal da Copa do Brasil. A partida terá início às 21h20, depois de Pantanal, e deve ficar no ar até às 23h30. Depois, o cronograma desta quarta-feira do canal exibe o Segue o Jogo, programa que reúne comentários e análises sobre a partida.

O que vai acontecer no capítulo de hoje (24)

No capítulo desta quarta-feira, segundo o resumo cedido pela TV Globo, José Leôncio cobrará uma postura mais firme de Maria Bruaca, que demonstrará arrependimento de ter aceitado lutar por seus bens na justiça durante a separação de Tenório. Mariana convencerá a personagem de Isabel Teixeira que ela tem direitos como ex-mulher de Tenório.

Enquanto Irma estiver dormindo, Trindade se despedirá de sua princesa. O violeiro vai ter uma conversa definitiva com o cramulhão antes de partir e afirmará: “diacho, cramulhão. Não adianta me soprar mais nada. Eu tô indo embora daqui! E quanto a isso não tem nada o que você possa fazer”. Pouco depois, José Leôncio ficará surpreso com a saída de Trindade da fazenda.

Marcelo perguntará para Zuleica quando a mãe estará pronta para contar a verdade sobre seu pai e por fim Érica pedirá para conversar com José Lucas antes da cerimônia do casamento.

No capítulo de terça (23), Trindade terminou com Irma sem dar explicações para a amada. Assista:

Mar do Sertão e Cara e Coragem também começam mais cedo

Que horas começa Pantanal hoje não será a única alteração no canal por causa da partida de futebol, as novelas das faixa das 18h e 19h também contarão com mudanças, ambas vão começar mais cedo e terão capítulos um pouco menores.

Mar do Sertão terá início às 18h05, depois de A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo, e ficará no ar até 18h45. Já Cara e Coragem vai ter início às 19h15 e ficará no ar até às 20h00, quando começará o Jornal Nacional.

Novela que antecede as duas inéditas, a reprise de A Favorita vai começar no seu horário habitual, porém, terminará mais cedo.

Horários de hoje:

A Favorita: de 17h05 a 18h05

Mar do Sertão: 18h05 a 18h45

Cara e Coragem: 19h15 a 20h00

Pantanal: 20h35 a 21h20

Horário de Pantanal muda a partir de sexta-feira (26)

A partir da sexta-feira, dia 26 de agosto, o que horas começa Pantanal será sempre mais tarde. Isso irá ocorrer nas telinhas da emissora por causa do horário eleitoral gratuito da eleição de 2022, que começa a ser exibido de segunda a sábado em duas faixas de horário, das 13h00 às 13h25 e das 20h30 às 20h55.

Com isso, o Jornal Nacional começará mais tarde, a partir das 20h55, o que também atrasará Pantanal, que agora será exibida praticamente na faixa das 22h. De acordo com a programação da emissora, a partir de agora o folhetim deve ter início sempre por volta das 21h55.

