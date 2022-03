Que horas começa Um Lugar ao Sol hoje; capítulo será após o jogo

Quem acompanha a programação da Globo já sabe que a novela das 9 sofre alteração de horário quando é exibida uma partida de futebol. Nesta quinta-feira, Brasil e Chile entrem em campo pelas eliminatórias da Copa do Mundo , sendo assim, confira que horas começa a novela Um Lugar ao Sol hoje, 24 de março de 2022.

Que horas começa Um Lugar ao Sol hoje?

O penúltimo capítulo da novela Um Lugar ao Sol hoje vai começar às 22h30 desta quinta-feira, 24 de março, logo após o jogo do Brasil e Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo, de acordo com a programação oficial da TV Globo. O capítulo de hoje terá cerca de 45 minutos. Em seguida começará o BBB 22 e a prova do líder.

Para assistir o capítulo de hoje de Um Lugar ao Sol na hora que começar na TV Globo, basta sintonizar no canal por meio de qualquer televisão com acesso aos canais abertos brasileiros ou usar a aba ‘agora na TV’ da Globoplay gratuitamente. Para utilizar a Globoplay é necessário ter uma conta registrada com o seu e-mail ou facebook.

Programação da Globo – 24/03/22

O que vai acontecer no capítulo de hoje da novela

No penúltimo capítulo de Um Lugar ao Sol, Renato vai flagrar o beijo de Ravi em Lara, o que dará início a uma longa briga. O farsante obrigará o ex-amigo a entrar no carro, eles começam uma discussão. “Foi pra isso que você sumiu então? Pra trair pelas costas a pessoa que mais te ajudou no mundo? Eu te dei casa, moleque, te dei trabalho, salário! Eu te dei tudo”, diz o gêmeo de Renato.