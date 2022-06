Que horas vai começar O Cravo e a Rosa hoje, dia de jogo (24/06)

Que horas vai começar o cravo e a rosa hoje (24)? Saiba quais foram as alterações do canal nesta sexta - Foto: Reprodução/Globo

O amistoso da seleção feminina brasileira contra a Dinamarca vai afetar a programação vespertina da TV Globo. Com isso, é bom saber que horas vai começar O Cravo e a Rosa e A Favorita para ficar de olho nos acontecimentos dos capítulos desta sexta-feira, 24 de junho, sem perder nada.

Que horas vai começar O Cravo e a Rosa hoje, sexta-feira (24/06)

Nesta sexta-feira, não tem que horas vai começar O Cravo e a Rosa hoje (24), pois não haverá exibição do folhetim de Walcyr Carrasco. Por conta da partida de futebol entre Brasil e Dinamarca, marcada para às 13h55 na programação oficial do canal, o Jornal Hoje terminará mais cedo e a novela não ganhará exibição.

É previsto que a partida será exibida até às 16h00. Assim, mais atrações do período da tarde da Globo serão afetadas. A primeira delas é a Sessão da Tarde, que geralmente é exibida às 15h30 e nesta sexta vai passar a partir das 16h00.

Quem também será afetada será a reprise da novela A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo. A transmissão do folhetim de João Emanuel Carneiro também entrará na programação cerca de meia-hora mais tarde. A Favorita começará às 17h35, de acordo com o cronograma oficial da emissora, disponível para consulta online.

Novelas noturnas serão afetadas pelo jogo?

Quem acompanha os folhetins das 18h, 19h e 21h não sofrerá com mudanças. Além da Ilusão começará às 18h30, é comum que a atração estrelada por Larissa Manoela entre no ar de 18h20 a 18h30 em dias normais. Cara e Coragem é às 19h40, horário de todos os dias da novela. Já Pantanal começa às 21h30 como sempre.

Para ficar ciente de todos os horários desta sexta-feira, que não terá que horas vai começar O Cravo e a Rosa hoje, confira:

Que horas vai começar O Cravo e a Rosa hoje (24) – hoje não tem

A Favorita: começa às 17h35 e termina 18h30

Além da Ilusão: começa às 18h30 e termina 19h15

Cara e Coragem: começa às 19h40 e termina 20h30

Pantanal: começa às 21h30 e termina 22h35

Como assistir o jogo do Brasil

Já que você não poderá conferir O Cravo e a Rosa nesta sexta-feira (24), nada melhor que substituir a atividade com outra atração. Quem decidir ver o jogo no horário da novela, poderá assistir na TV Globo a partida entre Brasil e Dinamarca de qualquer estado do país.

Diferente de partidas do Brasileirão ou Copa do Brasil, que contam com exibições regionais, o amistoso da seleção feminina será transmitido para qualquer aparelho de televisão com acesso a TV Aberta. Para quem estará fora de casa ou não tem um aparelho de televisão, a Globoplay é uma boa opção gratuita.

A plataforma streaming permite que qualquer usuário assista de graça a programação em tempo real da Globo com a aba “agora na TV”. A única obrigatoriedade é a criação de um cadastro. O canal do SporTV também vai exibir na TV fechada.

Qual o filme da sessão da tarde de hoje (24)

Depois da partida de futebol, você poderá conferir o filme A Bússola de Ouro na sessão da tarde desta sexta-feira (24). A exibição começará a partir das 16h00 e trará uma trama de fantasia para as telinhas. Baseado na obra de ficção de Philip Pullman, a história do longa trás uma garotinha órfã chamada Lyra, que descobre uma poderosa bússola que tem o poder de guiá-la em uma jornada que salvará muitas crianças ao redor do mundo.

O longa é estrelado por Nicole Kidman, Daniel Craig, Dakota Blue Richards e Freddie Highmore. Lançado em 2007, o tempo total original do filme é de 1 hora e 53 minutos.

Assista o trailer e saiba o que te aguarda na sessão da tarde hoje:

