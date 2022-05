Que horas vai passar a novela Pantanal hoje, quinta-feira (12/05)

José Leôncio vai ficar furioso com a volta do filho

O capítulo desta quinta-feira, 12, mostrará a volta de Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) para a região pantaneira, o que deixará José Leôncio (Marcos Palmeira) estarrecido. O capítulo vai ao ar depois do Jornal Nacional. Veja que horas vai passar a novela Pantanal hoje na Globo.

Que horas vai passar a novela Pantanal hoje?

A novela Pantanal hoje vai passar às 21h30, horário de Brasília. O folhetim fica no ar por 1h05 e será encerrado às 22h35, de acordo com a programação oficial da emissora.

O episódio estará disponível no Globoplay após a exibição na TV. Para ter acesso, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma de streaming.

No capítulo de hoje, Juma e Jove retornam para o Pantanal após passarem alguns dias no Rio de Janeiro. Mariana (Selma Egrei) pensou em despachar a menina sozinha de volta para casa, mas o neto chegou a tempo de acompanhar a menina-onça na viagem.

Jove deixa José Leôncio estarrecido ao avisar ao pai que voltou para o Pantanal para ficar com Juma. Enquanto isso, a protagonista fica surpresa ao ver que Muda (Bella Campos) está falando. O filho de Madeleine (Karine Teles) questiona a história que Muda conta para justificar a recuperação da voz.

Tadeu (José Loreto) se sente vitorioso ao conseguir desfazer o contrato da venda dos bois. O que ele não sabe é que seu pai comentou com Filó (Dira Paes) que ele não tem tino para os negócios.

Juma tenta convencer Jove a montar a cavalo, e Guta (Julia Dalavia) se entristece ao saber que Jove está morando com Juma. No núcleo da fazenda, Levi (Leandro Lima) diz a Muda que enfrenta Tibério (Guito) pelo amor que sente por ela.

Resumo de sexta-feira, 13 de maio

No episódio que irá ao ar amanhã, Juma irá ficar desconfiada de Muda. José Leôncio irá se surpreender com o desempenho de Tadeu e Tibério. Trindade (Gabriel Sater) diz a José Leôncio que viu a imagem do patrão nos olhos do Velho do Rio.

No núcleo do Rio de Janeiro, Madeleine dispensa Nayara (Victoria Rossetti). Trindade dirá a José Leôncio que o Velho do Rio poder ser Joventino (Irandhir Santos). José Leôncio contará para Tibério a história que viveu com Generosa (Giovana Cordeiro) – a cena prepara o público para a chegada de José Lucas de Nada (Irandhir Santos) no folhetim.

Programação Globo – 12/05/2022

As cinco novelas em exibição na Globo são O Cravo E A Rosa, O Clone, Além da Ilusão, Quanto Mais Vida, Melhor! e Pantanal. A partir do dia 16, A Favorita entra no Vale a Pena Ver de Novo e a trama de Gloria Perez segue na reta final. Em 30 de maio, Cara e Coragem substitui o folhetim de Mauro Wilson no horário das 19h.

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia São Paulo

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Cartas Para Deus

17:05 O Clone

18:25 Além da Ilusão

19:10 Praça TV

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Pantanal

22:35 No Limite

