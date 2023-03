Quem canta a abertura de Amor Perfeito: veja a trilha sonora da novela das 6

Estrelada por Camila Queiroz, Diogo Almeida e Levi Asaf, a nova novela das 6 traz uma trilha sonora com diversos nomes marcantes da música brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil e muitos outros. Na abertura de Amor Perfeito, o público irá conferir a voz da cantora Sandy em uma música de Chico César que promete emocionar o público.

Qual música Sandy canta na abertura de Amor Perfeito?

A música de abertura de Amor Perfeito se chama O Amor é um Ato Revolucionário. A faixa foi escrita por Chico Cesar e lançada em 2019 em parceria com o cantor Luiz Carlini. O álbum leva o mesmo nome da canção e conta com 14 músicas, como O homem Sob O Cobertor Puído, Mulhero, Eu Quero Quebrar, Pedrada, entre outras.

Com uma doce melodia, a letra da canção discorre sobre a coragem de amar e se deixar ser amado. O que combina - e muito - com o tema da novela, que fala sobre amor romântico, fraternal e também as diferentes versões de família.

Conheça a canção que marca a abertura de Amor Perfeito:

*A versão de Sandy será disponibilizada pela Globo após a estreia da novela

Letra da música de abertura de Amor Perfeito - O Amor é um Ato Revolucionário

O amor é um ato revolucionário

Quem vive amando dando amor e sendo amado

Colhendo o que lhe é oferecido

E a si mesmo se coloca ofertado

Se este está nu veste-o manto sagrado

Que ao que ama o infinito faz vestido

De Deus e os deuses sim é o mais querido

Mesmo no escuro seu sentir é iluminado

O amor é um ato revolucionário

Por estados e religiões temido

Quem pelo amor é pertencido

A si governa e só a ele é confessado

Quem ama ao andar cria sua estrada

Em seu voo vê as planícies prazerosas

E no cume das montanhas alterosas

Toca em gozo a rosa viva imaculada

Não será jamais pelo mal tocado

Seu eu profundo não é nunca profanado

Só mesmo o tolo nega do amor o apostolado

E a seus apóstolos diz que vivem em pecado

O amor é um ato revolucionário

À besta humana torna em anjo apascentado

Em amoroso afia o espírito mais irado

O corpo e a alma um no outro todo e tudo

Quem ama fala ao mundo mesmo mudo

Seu pulso é a pulsação do universo em dança

Nas inquietações da guerra insana a paz alcança

Quem traz a lança do amor e seu escudo

Elenco de Amor Perfeito

Anavitória canta versão de "Amor Perfeito" de Roberto Carlos

O nome do novo folhetim das 6 não é novidade para muita gente. Quem conhece os discos do rei se lembra muito bem de uma canção com o mesmo nome que foi lançada em 1986.

Esta famosa música escrita por Michael Sullivan, Paulo Massadas, Lincoln Olivetti e Róbson Jorge estará na trilha da novela, porém, em nova versão. Quem canta é a dupla Anavitória, composta pelas cantoras Ana Caetano e Vitoria Falcão.

A faixa já pode ser conferida no Spotify:

Trilha sonora de Amor Perfeito tem Milton Nascimento, Gilberto Gil e mais

Além de Sandy na abertura de Amor Perfeito e Anavitória com faixa de Roberto Carlos, a trilha sonora da novela traz grandes nomes da música nacional. O protagonista mirim, Marcelino (Asaf), terá Bola de Meia, Bola de Gude, de Milton Nascimento e Estrela Estrela, de Victor Ramil como suas canções tema.

Já o casal Marê e Orlando, vividos por Queiroz e Almeida, vai ter seu romance embalado por Un Vestido y un Amor na voz de Caetano Veloso.

A cantora Adriana Calcanhoto aparecerá na trilha da novela para emprestar a voz na faixa Dona de Castelo, que servirá de tema para a vilã Gilda, vivida por Mariana Ximenes.

As cenas na Irmandade de São Jacinto, que traz os clérigos que acolhem Marcelino ainda bebê, terá a canção Tempo Rei de Gilberto Gil como pano de fundo.

Playlist da trilha sonora de Amor Perfeito

A TV Globo já preparou uma playlist para o público. Novas faixas serão adicionadas durante a exibição do folhetim das 6:

Sobre o que é a novela Amor Perfeito?

Amor Perfeito segue uma história de amor e injustiça que se passa entre as décadas de 1930 e 1940. No começo da trama, Marê se apaixona por Orlando, mas seu pai quer que ela se case com Gaspar (Thiago Lacerda) devido aos interesses políticos que tem em comum com o pai do rapaz.

A jovem investe em seu romance com Orlando e acaba engravidando. Tudo dá errado quando ela vai parar na cadeia por um crime que não cometeu e se separa de Orlando, que nem sabe sobre a existência da criança. Por conta da ambição da madrasta Gilda, que quer ficar com o cargo da herdeira na empresa do marido Leonel (Paulo Gorgulho), Marê é vítima de um plano que coloca em suas costas a culpa pela morte de seu pai.

Marê dá a luz a seu filho na prisão e se separa dele. Oito anos então se passam e ela finalmente sai da cadeia. Além de tentar limpar seu nome e fazer justiça, ela quer reencontrar seu filho, Marcelino. O menino foi levado até a Irmandade dos Clérigos da cidade ao nascer e cresceu em meio aos religiosos. Seu sonho é encontrar a mãe.

