Tatá Werneck volta às novelas como stripper em Terra e Paixão

Tatá Werneck está de volta às novelas após 5 anos e vai viver Anely da Terra e Paixão, próxima novela das 9. A trama de Walcyr Carrasco já está sendo gravada e tem previsão de estrear em maio de 2023, mas enquanto isso, o DCI te conta os detalhes da personagem e relembra a carreira da artista.

Papel de Tatá Werneck em Terra e Paixão

Para marcar o retorno às telinhas em horário nobre, a comediante Tatá Werneck viverá uma moça que é stripper na internet, mas esconde o trabalho do namorado Odilon, interpretado pelo ator Jonathan Azevedo. Ele, por sua vez, é um lutador de artes marciais que possui uma academia de Krav Magá em Nova Primavera e mal sabe das atitudes da amada.

Para esconder o segredo, Anely ajuda sua irmã Lucinda (Débora Falabella) e o cunhado Andrade (Ângelo Antônio) a cuidarem de uma pousada.

Mas os problemas começar a surgir na vida da stripper quando o cunhado descobre sua outra profissão. Mau-caráter, ele começará a chantageá-la.

Além disso, com seu trabalho na internet, a personagem de Tatá Werneck irá deixar Tadeu (Claudio Gabriel) encantado, um poderoso empresário. Ele é casado com Gladys (Leona Cavalli) e pai de Graça (Agatha Moreira), dona da butique da cidade.

Esta será a segunda vez que Tatá Werneck trabalhará com o Walcyr Carrasco, autor que foi sua porta de entrada nas novelas quando ela viveu Valdirene em Amor à Vida (2013).

A novela das 9 Terra e Paixão estreia em maio de 2023 nas telinhas da Globo e tem previsão de passar dos 200 capítulos. O folhetim de Carrasco vai substituir Travessia, de Gloria Perez, no horário nobre do canal.

Quais são as novelas de Tatá Werneck?

Tatá Werneck somou muitos trabalhos como humorista antes de ingressar na TV Globo e sua primeira novela veio em 2013, Amor à Vida. Na trama, ela viveu uma personagem marcante e que é lembrada até hoje, Valdirene. A moça era filha Márcia (Elizabeth Savala) e ganhou em casa uma educação contraditória que a fazia almejar por um marido rico, por isso vivia tentando dar o golpe da barriga em algum famoso.

Pouco depois deste trabalho, ela conseguiu engatar mais uma novela. Em 2015, ela interpretou Danda em I Love Paraisópolis, obra de Alcides Nogueira e Mario Teixeira. A personagem era a bem humorada e esperta filha de Eva (Soraya Ravenle) e Juju (Alexandre Borges), que criaram Mari (Bruna Marquezine) depois da mãe da protagonista falecer no parto.

O currículo noveleiro de Tatá Werneck não parou de crescer e ela somou mais trabalhos entre 2016 e 2017. Primeiro foi uma participação em Totalmente Demais como Fedora Abdala, personagem que depois ela viveu Haja Coração, de Daniel Ortiz.

A moça era filha de Aparício (Alexandre Borges) com Teodora (Grace Gianoukas) e vivia de colecionar seguidores nas redes sociais. Quando se apaixona por Leozinho (Gabriel Godoy) na trama, abandona tudo - até sua herança - para ficar com o rapaz no subúrbio.

A esposa de Rafa Vitti fez uma participação como ela mesma em Pega Pega e então migrou para sua última novela em 2018. Em Deus Salve o Rei, de Daniel Adjafre na faixa das 7, Tatá viveu Lucrécia, a futura esposa de Rodolfo (Johnny Massaro).

Desde então, a famosa trabalhou na série Shippados (2019) e se dedicou ao seu talk show, o Lady Night. Em novelas, ela participou apenas de um capítulo de Cara e Coragem como ela mesma, mas agora retorna de vez como Anely em Terra e Paixão.

