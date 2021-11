Quem é a mãe da Dulce Maria em Carinha de Anjo

A trama da novela infantil do SBT começa quando Gustavo (Carlo Porto) tenta se reaproximar da filha, que está em um internato católico. A garota ainda se lembra da mãe, mesmo que tenham vivido pouco tempo juntas. Quem é a mãe de Dulce Maria em Carinha de Anjo?

Quem é a mãe da Dulce Maria na novela Carinha de Anjo?

O nome da mãe da Dulce Maria é Teresa Rezende Larios e foi interpretada pela atriz Lucero, atriz mexicana radicada brasileira. A esposa de Gustavo apareceu poucas vezes na trama, apenas em 9 capítulos dos mais 400 que a novela do SBT lançou de 2016 a 2018.

A mãe de Dulce Maria tem poucas cenas em Carinha de Anjo porque a mulher morreu em um acidente grave, quando se aventurava com uma asa-delta. A novela começa com a personagem já morta, mas Teresa aparece em cenas de lembranças de Gustavo e Dulce, além dos sonhos que a garota tem com a mãe.

A morte da mãe de Dulce Maria em Carinha de Anjo aconteceu quando a menina tinha 3 anos de idade. Traumatizado com o acontecido, Gustavo resolveu colocar a filha em um internato de freiras, mas tenta se reconectar com a garota algum tempo depois. Quando viveu o papel da protagonista Dulce, a atriz Lorena Queiroz tinha 5 anos de idade.

Madrasta

Órfã de mãe, Dulce Maria ganha uma madrasta no final da novela Carinha de Anjo. Gustavo se casa com Cecília (Bia Arantes), ex-noviça da escola da menina, e tem um filho com a moça. Nas cenas finais do folhetim infantil, a família da garota aparece na festa de aniversário de 1 ano do irmãozinho de Dulce.

Versão original

Carinha de Anjo do SBT é remake de uma novela mexicana do começo dos anos 2000, que fez muito sucesso lá no México e repetiu o feito aqui, quando foi exibida pelo canal de Silvio Santos. Nesta versão de Carinha de Anjo, a mãe de Dulce Maria foi vivida pela atriz Marisol Santacruz.

Ela já esteve em outras produções que foram parar na televisão brasileira, como Marimar (1994), Laços de Amor (1995 – 1996), Canavial de Paixões (1996), entre outros.

