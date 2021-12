Em Um Lugar ao Sol, Santiago é o personagem de José de Abreu que se envolve com Érica (Fernanda de Freitas), sua personal trainer. Na vida real, o ator intérprete do ricaço também namora uma mulher bem mais jovem. Afinal, quem é a namorada de José de Abreu?

Quem é a namorada de José de Abreu? Ator namora maquiadora

O ator José de Abreu, de 75 anos, namora a maquiadora Carolynne Junger, de 24 anos. O casal está junto desde abril de 2019, quando se conheceram na Praia do Pepê, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Atualmente, eles moram juntos no Rio. Antes de juntarem as escovas de dente, os pombinhos passaram uma temporada na Nova Zelândia, mas voltaram ao Brasil no início do ano passado. O pedido de casamento foi feito por Zé ainda em 2020, quando os dois estavam viajando pelas Maldivas.

No início do relacionamento, Carol conta que sofreu com as críticas – Zé é 51 anos mais velho que sua amada. À Quem, a maquiadora contou que as notícias e os comentários feitos a respeito do relacionamento a deixavam chateada. “Agora lido muito melhor e não me magoa tanto. Sou um ser humano comum, como qualquer outro, tenho sentimentos, tem dias que não acordo bem e quando leio alguma me chateio. Mas aprendi a deixar para lá porque essas pessoas não me conhecem, não conhecem meu caráter e muitas vezes também não conhecem o Zé, acham que conhecem por vê-lo na televisão, mas na verdade não”, disse.

No aniversário de dois anos de namoro, a maquiadora fez uma tatuagem em homenagem ao ator. A imagem escolhida por Carol é um relógio, com o nome de Zé no centro, acompanhado da frase “there’s no right time to love” (não existe uma hora certa para amar, em português).

Zé de Abreu em Um Lugar ao Sol

Na atual novela das nove, José de Abreu interpreta Santiago, dono da rede de supermercados Redentor. Pai de três filhas, Rebeca (Andréa Beltrão), Bárbara (Alinne Moraes) e Nicole (Ana Baird), o patriarca está sempre em conflito com a família.

Bárbara se desentende ainda mais com o pai quando ele começa a se aproximar de Érica, personal trainer contratada para ajudá-lo a fazer exercícios físicos. O ricaço também se apega a Luan (Miguel Schmid), filho da jovem, com quem passa a jogar partidas de xadrez, e até oferece uma bolsa de estudo em uma das melhores escolas do Rio de Janeiro para o garoto.

A amizade entre Érica e Santiago evoluiu para um romance. O relacionamento vai despertar a fúria de Bárbara, que acredita que a mulher só quer se aproveitar do dinheiro do empresário.

