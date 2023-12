Quem é a verdadeira mãe de Paula em Paraíso Tropical?

Depois de descobrir que não é filha biológica de Amélia (Susana Vieira), Paula (Alessandra Negrini) decide ir ao Rio de Janeiro em busca da verdade sobre o seu passado. A única informação que a dona do bordel deixa é que a mocinha tem um avô vivo na capital fluminense, o que a motiva a ir até a cidade. A origem das gêmeas só é revelado ao longo do folhetim.

Silvia é a verdadeira mãe de Paula e Taís

A mãe de Paula e Taís se chama Silvia, mas a mocinha descobrirá que a mulher já morreu há muito tempo. Será mostrado ao público que a genitora das gêmeas era viciada em drogas e prostituía-se para manter o vício. No entanto, cada vez mais perdida nesse mundo, a personagem saiu da casa do pai, Isidoro (Othon Bastos) e passou a morar com Amélia, que na época era sua melhor amiga.

Até que Silvia engravida das gêmeas e se vê obrigada a voltar para a casa do pai. Mas a maternidade não fez com que a mulher conseguisse se livrar do vício. Desesperada para usar mais drogas, a mulher vendeu Taís para um casal morador de Macaé, enquanto Paula foi comprada por um criminoso.

Ao saber o que a filha tinha feito, Isidoro vai atrás de Taís e consegue trazer a recém-nascida, mas passa a ser jurado de morte pelo criminoso. Para proteger o pai de Silvia e própria Paula, Amélia fugiu com a mocinha para a Bahia. Enquanto isso, a mãe das gêmeas morreu de overdose.

Amélia só permitiu que Clemente (Reginaldo Faria), amigo e confidente do avô das irmãs, contasse a Isidoro sobre o paradeiro de Paula depois que ela morresse, pois temia ter medo de ser presa por falsidade ideológica, já que falsificou a certidão de nascimento da garota para se passar pela mãe biológica.

Quando Paula encontra Taís pela primeira vez?

O primeiro encontro entre Paula e Taís acontece apenas no capítulo 40 da exibição original de Paraíso Tropical, durante uma festa no Rio de Janeiro. A essa altura, a mocinha já sabe que tem uma irmã gêmea, até porque grita pelo nome dela ao vê-la, deixando-a totalmente em choque.

Ao chegar na festa, Paula começa a procurar por Taís, à medida que os convidados começam a confundi-la com a irmã. As duas ficam se desencontrando no local a todo momento até que finalmente se encontram quando a vilã decide ir embora após ter o vestido manchado de vinho.

Quando Taís já está do lado de fora, Paula a vê e grita por ela: "Taís!". A megera se vira, dá de cara com a gêmea e, por conta do choque, acaba sendo atropelada por um carro que passa na avenida.

Apesar do acidente, ainda não será dessa vez que Taís irá morrer. A vilã só diz adeus ao folhetim mais adiante, quando for morta por Olavo (Wagner Moura), após descobrir o segredo da paternidade de Ivan (Bruno Gagliasso).

As gêmeas ainda vão se envolver em dezenas de imbróglios, causados principalmente por Taís, que tentará destruir o namoro de Paula e Daniel (Fábio Assunção), além de se passar pela mocinha algumas vezes, como em toda história clássica de gêmeas.

Também não será de imediato que Paula vai descobrir o verdadeiro caráter da irmã. A mocinha ainda vai demorar para saber que a antagonista, na verdade, é uma pilantra capaz de tudo para se dar bem, inclusive prejudicá-la.

