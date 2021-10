Quem é Adja na novela Gênesis? Veja como será o final da personagem

Em Gênesis, Adja é interpretada por Juliana Magalhães. A personagem é esposa de Seshi (Fernando Pavão), o faraó do Egito. Em breve, a moça terá seu fim na novela Gênesis, que não será nada feliz e deixará seu esposo em choque. Quem é Adja na novela Gênesis?

O faraó vai sofrer mais um golpe de misterioso de seus inimigos em Gênesis. Dessa vez, eles reservarão um destino cruel para sua esposa Adja. As informações são do Notícias da TV.

Seshi vai dar de cara com o corpo da mulher em cenas previstas para irem ao ar nesta terça-feira (26). Ele a chamará pelo nome, pois acreditava que ela estava no local, mas encontra Adja sem vida e coberta de penas.

“Merianat [Samia Abreu], que penas são essas?”, questionará o rei. Ele então toca no cadáver e percebe que a mulher está morta. Ele gritará por Potifar (Val Perré) e os outros soldados.

“Entraram no meu quarto! Depositaram um corpo e ninguém viu! Como isso é possível? Eu exijo uma explicação agora”, dirá o homem. “Apepi deve ter descoberto que Adja tava trabalhando pra nós e quis se vingar”, explicará Potifar.

Ao longo da trama, Adja tentou seduzir Potifar e conseguiu: os dois se beijaram em algumas cenas da novela. Além disso, ela também foi usada como espiã do faraó inimigo, o que causou sua morte. Ela será assassinada por um dos capangas de Apepi.

Que horas começa a novela?

Gênesis é exibida de segunda a sábado, na faixa das 21h, na Record. Porém, apenas os capítulos da semana são inéditos. No fim de semana a emissora reexibe os melhores momentos dos últimos episódios.

Para assistir, basta sintonizar no canal aberto da Record, no horário indicado. Também é possível acompanhar a produção pelo computador, tablet ou celular através do PlayPlus, plataforma de streaming da emissora. Para ter acesso ao sinal ao vivo da Record, é necessário fazer um cadastro gratuito.