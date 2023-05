Quem é Debora Ozório, a Petra na novela Terra e Paixão

Aos 26 anos de idade, Debora Ozório está prestes a estrear no horário nobre da TV Globo. A atriz viverá Petra em Terra e Paixão e é um rosto em destaque nas telinhas nos últimos anos. Conheça a personagem e a carreira da artista.

Quem será Petra na novela Terra e Paixão?

Debora Ozório vai viver Petra na novela Terra e Paixão, filha caçula dos vilões Antonio (Tony Ramos) e Irene (Gloria Pires). A garota sofre com o vício em remédios de tarja preta, o que a deixa frágil, sem limites e às vezes suscetível a influência dos outros.

Petra na novela Terra e Paixão é formada em agronomia e deseja tomar posse da fortuna da família. A moça guarda alguns segredos e acaba envolvida com o italiano Luigi (Rainer Cadete) na trama, um trambiqueiro que percebe que pode ter vantagem ao ficar com a herdeira. No entanto, durante o convívio com a garota, acaba se tornando importante na luta dela contra o vício.

Debora Ozório deu seus primeiros passos no mundo da arte aos 10 anos de idade, quando começou a fazer teatro. O primeiro trabalho na TV Globo foi em uma pequena participação na novela Totalmente Demais (2015) com a versão jovem de Gilda, personagem de Leona Cavalli.

Depois, a atriz foi para a Record TV e em 2017 interpretou a princesa Nitócris na produção bíblica O Rico e o Lázaro. Em 2018, ela retornou aos estúdios da TV Globo e fez uma participação como a versão jovem de Alzira na trama de Tempo de Amar.

Foi com a novela da faixa das seis Espelho da Vida que Debora Ozório ganhou maior destaque na carreira. Ela ganhou um papel fixo na TV Globo pela primeira vez e viveu a divertida Pat, filha de Lenita (Luciana Paes) e Marcelo (Nikolas Antunes), que sonhava em ser atriz.

Em seguida, em 2019, ela trabalhou na série da Fox Premium Me Chame de Bruna, que lhe rendeu um papel mais ousado. A trama inspirada na história de Bruna Surfistinha trouxe Debora como uma prostituta chamada Alice. Logo depois, ela conquistou mais dois papéis em projetos do grupo Globo, o filme Detetives do Prédio Azul 3 (2020) e então na série Filhas de Eva (2021), da Globoplay, em que viveu Dora, filha de Lívia (Giovanna Antonelli).

Em 2022, a atriz se destacou como Olívia em Além da Ilusão, às 18h. Agora, em 2023, ela será Petra em Terra e Paixão, sua primeira novela da faixa das 21h.

Conheça a personagem:

Petra é formada em agronomia, guarda alguns segredos e nunca teve muita sorte no amor. 💔 E não é que apareceu um italiano na vida dela? Mas não sei não, hein... 👀 #TerraEPaixão estreia na próxima segunda! pic.twitter.com/EAEQbFVySO — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 2, 2023

Quem é o namorado de Debora Ozório?

A atriz Debora Ozório namora com o cantor Bela Rosa desde 2021. O casal troca muitas juras de amor nas redes sociais e publicam várias fotos lado a lado.

A carreira de BelaRosa não é extensa e por enquanto o músico conta com poucas produções no currículo. Em 2019, ele lançou seu primeiro EP, Maloqueira Apaixonado, que contava com apenas três faixas, Sem Pressa, Menina e Maloqueiro Apaixonado.

Algum tempo depois, em 2021, lançou o EP Me Pede Mais, com cinco músicas, Promete, Me Pede Mais, Vamo, Tudo Menos Nada e novamente Maloqueiro Apaixonado.

