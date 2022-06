Dan Stulbach Pantanal: ator entra na novela como político interesseiro

Personagem é deputado do Mato Grosso do Sul e pai de Érica

O papel de Dan Stulbach Pantanal será de um político interesseiro que tentará alavancar a carreira após descobrir que sua filha Érica (Marcela Fetter) ficou grávida de José Lucas (Irandhir Santos). No entanto, tudo não passará de um golpe para colocar as mãos no dinheiro de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Quem será o personagem de Dan Stulbach Pantanal?

Dan Stulbach Pantanal vai interpretar o deputado Ibraim. Na primeira versão da trama, o personagem é um dos mais influentes políticos do Mato Grosso do Sul. Ele é pai de Érica, jornalista que chegará na região para fazer uma reportagem sobre o bioma e se envolverá com José Lucas.

Érica irá perder a virgindade com o primogênito de José Leôncio. Tempos depois de ir embora do Pantanal, ela voltará para a região dizendo que está grávida do peão. Quem virá junto com ela será Ibraim, que para buscar a “honra” da filha, obriga que ela e o caminhoneiro se casem.

No entanto, Ibahim quer usar a gravidez da filha para alavancar sua campanha política. Quem não vai gostar nada disso será José Leôncio, que não permitirá que o deputado use a criança para se promover. Além disso, será ele quem vai influenciar Jove (Jesuíta Barbosa) a seguir carreira como vereador.

Os planos de Ibraim não vão dar muito certo – quando Érica e José Lucas estiverem prestes a subir no altar, será revelado que a gravidez da moça é falsa. Ela só queria colocar as mãos em parte da herança de José Leôncio que o caminhoneiro tem direito. Os dois acabam não se casando.

A influência de Ibraim em Jove, no entanto, da certo. O filho de José Leôncio, além de tocar os negócios do pai, deve ser eleito vereador nos capítulos finais da trama, se o roteiro for o mesmo de 1990.

Por onde anda Dan Stulbach?

Antes de interpretar Ibraim em Pantanal, Dan Stulbach esteve por último em O Sétimo Guardião, no papel de Eurico Rocha, em 2018. Anteriormente, ele atuou em A Força do Querer (2017).

Com mais de vinte anos de carreira, já atuou em dezenas de produções, incluindo Mulheres Apaixonadas (2003), Senhora do Destino (2004), Fina Estampa (2011), entre outras.

Em sua página no Instagram, o ator já compartilhou algumas fotos das gravações da novela ao lado de Alanis Guillen, Marcela Fetter e Rafael Sieg.

A data em que os personagens vão aparecer na trama ainda não foi divulgada. Na versão original, eles entram na reta final do folhetim, que deve terminar em outubro na Globo.

Em 1990, o papel ficou com o ator Rubens Corrêa, falecido em janeiro de 1996, aos 64 anos. Seu primeiro trabalho na televisão foi em 1967, quando estreou na novela Os Miseráveis, da Band. Ele só retornou para a televisão em 1984, quando participou de Partido Alto, da Rede Globo. Esteve ainda em Mandala (1987) e Abolição (1988). Depois, o ator partiu para a TV Manchete, onde atuou em Kananga do Japão (1989), Escrava Anastácia (1990), Amazônia (1991), Guerra sem Fim (1993), O Marajá (1993), além de Pantanal, em 1990.

Já o papel de Érica ficou com Gisela Reimann em 1990. Ela volta no remake, agora para interpretar Ingrid, esposa de Ibraim e mãe da jornalista.

No remake, a personagem ficou com Marcela Fetter. Esse é o terceiro papel da modelo de 26 anos na televisão – ela esteve em Malhação: Seu Lugar no Mundo (2015) e depois na minissérie Se Eu Fechar Os Olhos Agora (2018). A atriz já apareceu em alguns vídeos dos bastidores da novela ao lado de Dira Paes, Selma Egrei, Lucas Leto, Camila Morgado e Murilo Benício.

Depois de saber quem será Dan Stulbach Pantanal, leia também: Gustavo Pantanal 1990 da Manchete: por onde anda o ator?

+ Velho do Rio morre em Pantanal? Juma encontrará entidade