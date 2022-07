Juma fica com Zé Lucas em 1990? Final do remake deve ser igual

Juma fica com Zé Lucas em 1990? Final do remake deve ser igual

Jove e Juma vivem um constante “vai e volta” na novela. Os eventuais afastamentos do casal dão a oportunidade que Zé Lucas precisa para tentar se aproximar cada vez mais da moça. Juma fica com Zé Lucas, Jove ou sozinha no final das contas? Na versão original da Manchete, a jovem terminou casada com um dos filhos de José Leôncio. Ao que tudo indica, o remake repetirá os passos de 1990 e dará um final feliz para a filha de Maria Marruá.

Juma fica com Zé Lucas na novela Pantanal?

Juma não fica com Zé Lucas no final da novela Pantanal. No final do folhetim de 1990, a jovem terminou casada com Jove e teve uma filha com o marido. O romance entre ela e o cunhado nunca chegou a vingar. Eles trocaram alguns flertes ao longo da trama, mas nunca se beijaram ou foram para a cama.

A atração entre os dois existiu durante algum tempo e eles chegaram a morar juntos na tapera durante um período da trama, mas o Velho do Rio dá fim a esta “brincadeira”. Com medo de uma guerra entre irmãos, a entidade incentiva que Juma dispense o cunhado de uma vez por todas e ela o manda embora da tapera, o que coloca fim ao “lenga lenga” do quase casal.

Em 2022, o final não deve ser diferente. Além de o envolvimento de Zé Lucas e Juma passar longe dos casais que contam com a torcida do público, Bruno Luperi não tem feito grandes alterações na trama do remake. Isso indica que o autor deve repetir os momentos felizes de Juma e Jove como marido e mulher no final da novela.

Para quem não lembra, Juma perde sua virgindade com Jove e mais tarde acaba engravidando. Tudo acontece após um papo sério que a filha de Maria Marruá tem com o Velho do Rio. A entidade incentiva que o casal retome o relacionamento – que na época estavam separados – e que tenha um filho.

A criança não demora a acontecer. No dia do nascimento da menina, Juma vai sozinha até o rio e dá a luz à Maria Marruá Leôncio. Ela conta apenas com a ajuda do Velho do Rio, que aparece durante as contrações da garota para lhe dar apoio. Depois, Juma retorna para a tapera e apresenta a criança ao pai.

No desfecho da novela, Juma e Jove moram na fazenda de José Leôncio, são felizes e criam a filha lado a lado. O rapaz é quem fica responsável pela administração de todos os negócios da família após a morte do pai, que tem um infarto no último capítulo.

Próximos capítulos do remake – Zé Lucas tentará ficar com Juma à força

Para quem está acompanhando o remake diariamente e ainda se pergunta se Juma fica com Zé Lucas, nos próximos capítulos verá uma cena incômoda. Em episódios previstos para irem ao ar no começo de julho, o primogênito de José Leôncio tentará ficar com Juma à força.

O peão pedirá um beijo para a cunhada e ela negará. Porém, ele tentará ficar com a moça mesmo assim. Juma será salva pela mãe, a onça Maria Marruá, que aparecerá para protegê-la. Esses momentos acontecem bem antes do final de Juma e Jove na novela.

Veja como foi a conversa do Velho do Rio que incentivou Juma a querer filhos na novela:

Quantos capítulos vai ter Pantanal de 2022?

A previsão da Folha de São Paulo é que Pantanal terá cerca de 170 capítulos no total. Para quem não lembra, a versão original da obra de Benedito Barbosa contou com mais de 200 episódios. O folhetim deve ficar nas telinhas até outubro e então cederá espaço para mais uma obra inédita de Glória Perez para a faixa de horário, Travessia.

Por isso, ainda vai demorar até que você possa conferir se Juma fica com Zé Lucas no desfecho da novela, ou com Jove, como no final original de 1990. Por enquanto, o remake continua em processo de gravação. O elenco está atualmente em Mato Grosso do Sul em filmagens dos próximos capítulos da trama.

O remake tem sido um sucesso nas telinhas da Globo. Desde a estreia da produção, rumores sobre possíveis novas versões de folhetins clássicos surgiram. A emissora até agora não fez nenhuma afirmação sobre outros remakes. Títulos como Renascer (1993) e O Rei do Gado (1996) foram citados entre os cotados.

Agora que já sabe se Juma fica com Zé Lucas ou não, leia também

Com quem Irma fica em Pantanal de 1990 e como será remake