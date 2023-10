Quem é Graciara em Terra e Paixão?

A garçonete Graciara (Natália Dal Molin) se tornará cúmplice de Irene (Glória Pires) em um plano para acabar com o namoro de Petra (Débora Ozório) e Hélio (Rafael Vitti) em Terra e Paixão. A mulher rica oferece uma grande quantia em dinheiro para a garçonete do bar, que aceita fingir que tem um caso com o engenheiro.

Graciara em Terra e Paixão - Garçonete destrói romance de Hélio e Petra

Graciara de Terra e Paixão é uma mulher amarga que trabalha no bar que pertencia a Cândida (Susana Vieira) e recebe uma proposta de Irene para enganar Petra em relação a Hélio. Isso porque a madame fica furiosa após o engenheiro negar o dinheiro que ela oferece para o rapaz se afastar da agrônoma e ir embora de Nova Primavera. Após a conversa, ela decide acabar com o namoro dos jovens com as próprias mãos.

Irene faz uma cópia da chave do quarto de Hélio e entrega para Graciara, para que a moça entre no cômodo onde o rapaz está hospedado enquanto ele toma banho. A garçonete deita na cama e assusta o engenheiro quando ele a encontra: "Você tá louca! Não faz isso, eu não quero nada, sai".

Insistente, a moça joga Hélio na cama, sobe em cima dele e faz cócegas - é quando Petra entra no quarto e flagra o namorado com Graciara. O engenheiro vai dizer que a garçonete invadiu seu quarto, mas a moça mente e diz que foi ele quem a convidou e até mostra que tem a chave do cômodo.

Será o suficiente para que Petra acredite que está sendo traída por Hélio. A agrônoma ficará arrasada e inconformada por ter confiado no engenheiro, questionando como ele pôde fazer isso.

O personagem de Rafa Vitti ficará desconfiado de que foi Irene quem mandou Graciara invadir o quarto, o que será confirmado por Luigi (Rainer Cadete) ainda em cenas que vão ao ar nesta semana.

Quando Petra descobre a verdade?

A farsa armada por Irene não vai durar muito, já que a própria Graciara confessa tudo para Caio (Cauã Reymond) e Luigi em cenas que vão ao ar na quarta-feira, 10. O engenheiro se queixará para o italiano que foi a madame quem armou tudo, o que fará com que o gringo investigue o que aconteceu ao lado do primogênito. Em conversa com a garçonete, ela confessa que foi a esposa de Antônio (Tony Ramos) quem pensou em tudo.

Caio e Luigi levam Hélio ao encontro de Petra para que possam provar para a agrônoma que tudo não passou de uma armação. Apesar do esclarecimento, o casal irá passar um tempo separado, já que a caçula demonstrará interesse em se internar em uma clínica indicada pela sua terapeuta.

O engenheiro não vai entender o porquê de Petra dizer que os dois vão ficar um tempo sem se verem, até que a mocinha comunicará a Irene que irá dar entrada na clínica por conta própria.

A jovem contará com o apoio de Luigi, que faz uma surpresa para a ex-mulher e a leva à aldeia para encontrar Hélio e Caio e ser abençoada por Jurecê (Daniel Munduruku). Na próxima semana, o engenheiro irá visitar a namorada na clínica.

O romance de Petra e Hélio deve sofrer um novo abalo mais adiante na trama, já que será confirmado que o engenheiro é o terceiro filho de Agatha (Eliane Giardini) ainda neste mês. O rapaz é cúmplice da vilã nos planos de arrancar o máximo de dinheiro possível dos La Selva e possivelmente foi por isso que ele se aproximou da engenheira.

