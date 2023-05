Abigail morre na Bíblia? O que acontece em Reis

Os atuais capítulos da novela Reis trouxeram um momento que deixou o público emocionado: a despedida de uma das esposas de Davi, interpretada pela atriz Maiara Walsh. A cena ganhou toques de heroísmo e muita gente pode se perguntar se Abigail morre na Bíblia da mesma forma ou se tudo não passa de invenção de novela.

Novela x Bíblia: como foi a morte de Abigail na bíblia?

A morte de Abigail não é descrita na Bíblia. A mulher aparece durante alguns capítulos dos dois livros de Samuel e é rapidamente citada como mãe de um dos filhos de Davi em Crônicas, ambos livros do Antigo Testamento.

Em certo momento de sua história, ela chega a passar por perigos e fica com a vida em risco, como no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel. Abigail e Ainoã são sequestradas por amalequitas que atacaram Neguebe e Ziclague e levaram mulheres, jovens e idosos como prisioneiros. No entanto, Davi consegue resgatar a amada.

Além deste momento tenso, as outras passagens que citam Abigail na Bíblia mostram apenas como a mulher acaba como esposa do escolhido de Deus. Antes casada com Nabal, ela salvou a vida do marido, que seria morto por Davi, por insultá-lo. Algum tempo mais tarde, Nabal acaba falecendo e Abigail fica viúva. Ao descobrir sobre a notícia, Davi pede que ela seja sua mulher, o que a moça aceita.

Durante o tempo que ficaram juntos, Abigail teve um filho com o rei de Israel, Quileabe, que também aparece na novela Reis e acabou sendo a causa da morte da personagem na trama da Record. Na cena, o garoto quase se afoga no rio e por isso a mãe corre para salvá-lo. Davi consegue trazer esposa e herdeiro para a terra firme, mas é tarde demais para ela, que não aguenta os ferimentos e morre.

Veja como foi:

Abigail vai voltar para Reis?

Abigail não retornará mais a Reis, nem mesmo como um fantasma ou em cenas de flashback. O site oficial da Record revelou que já terminaram as gravações de sua participação em Reis e que a atriz até se despediu do Brasil, voltando para sua casa em Los Angeles, Estados Unidos.

Em comemoração a despedida, a atriz publicou algumas fotos de sua trajetória no Instagram. A famosa recebeu o carinho do público e também dos colegas de elenco, como Jakelyne Oliveira, que vive Maaca, outra esposa de Davi. "Abigail será inesquecível, assim como você", elogiou a miss.

Nos stories do Instagram, Maiara Walsh gravou alguns stories para falar sobre a despedida da personagem: "que loucura, nunca senti tanta tristeza sobre um personagem que eu interpretei e morreu. Eu interpretei tantos personagens que morreram, mas essa eu senti demais, doeu".

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel foi consultada

Quais serão as próximas fases de Reis

A novela Reis está atualmente em sua sexta fase, intitulada A Conquista. A estreia foi no dia 17 de abril e ainda tem algum tempo nas telinhas, mostrando a ascensão de Davi (Cirillo Luna). O colunista Flavio Ricco, do R7, adiantou que a sétima e próxima fase será "O Pecado" e retratará a trágica história de Davi com Bate-Seba (Paloma Bernardi), esposa de Urias. A oitava fase chamará "A Consequência".

Como a sexta parte da novela estreou há pouco tempo, a Record ainda não confirma a data de estreia das próximas.

Americana e brasileira, quem é a atriz Maiara Walsh?

Maiara Walsh tem 35 anos e é filha de um norte-americano com uma brasileira. A famosa nasceu em Seattle, em Washington, por isso a maior parte de sua carreira foi construída fora do Brasil. Ela começou atuando em séries jovens de comédia, como Normal Demais (2005) e Cory na Casa Branca (2007 - 2008).

Depois, Maiara apareceu em produções que fizeram sucesso nas telinhas norte-americanas, como Desperate Housewives (2009 - 2010), A Vida Secreta de Uma Adolescente Americana (2010) e Diários de um Vampiro (2010).

Nos últimos anos, ela se dividiu entre produções em seu país de origem, como A Maldição (2021), e deu também às caras em projetos brasileiros, como o filme Diários de Intercâmbio (2021), com Thati Lopes e Larissa Manoela, e é claro, a novela Reis, da Record.

A atriz se mudou para o Brasil durante 10 meses para as gravações do folhetim bíblico. Ao fim do projeto, retornou aos Estados Unidos. Além de aparecer agora em 2023 em episódios da série Good Trouble, ela tem dois projetos em pós-produção que ainda não estão com data de lançamento, Love in Vein e Underwater Upside Down.

