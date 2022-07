Quem é inocente Donatela ou Flora? Vilã choca o público

O maior mistério de A Favorita é sobre quem é inocente Donatela ou Flora. A revelação finalmente será exibida na reprise da novela em exibição no Vale a Pena Ver De Novo e mudará os rumos da trama. Com a descoberta sobre quem matou Marcelo (Flávio Tolezani), a vilã começará a agir para destruir a vida da rival.

Quem é inocente Donatela ou Flora na novela A Favorita?

Donatela é a inocente na novela A Favorita. A cena em que Flora (Patrícia Pillar) assume ser uma assassina é exibida no capítulo 56 da trama original.

A revelação é feita quando Donatela ameaça Flora com um revólver e a vilã se revela. “Você não vai estar viva para ver o final desse filme. Vou te matar agora, você acabou com a minha vida, agora vou acabar com a sua”, diz a personagem de Cláudia Raia.

Até aí, Flora ainda banca uma imagem angelical para o público e pede para que Donatela abaixe a arma. “Você está mesmo desesperada, atirar em mim em um banheiro público. Fiquei dezoito anos em uma penitenciária e conheço bem esse calvário. Não vai ter ninguém pra te visitar na cadeia, Donatela”, diz a loira.

A madame então obriga que Flora entre no carro junto com ela, ainda apontando a arma. A loira dirige o veículo e diz que poderia jogar o carro em um barranco. “Seria um ótimo fim para a dupla Faísca e Espoleta”, debocha. Donatela diz que ela jamais faria isso pois a rival tem medo de acidentes na estrada.

É nesse momento que ocorre uma das cenas mais lembradas da novela. Com a arma apontada para a cabeça de Flora, as duas cantam Beijinho Doce. “Canta comigo, sua vagabunda”, grita Donatela.

A cena é cortada para mostrar o flashback do dia da morte de Marcelo. É revelado que a loira estava com ciúmes do amante. Certa de que ele amava Donatela, a vilã atira no rapaz. Além disso, ela quer que todos continuem acreditando que Lara é filha dele, para que ela possa herdar a herança milionária da família Fontini.

A imagem volta para Donatela e Flora. A mãe de criação de Lara (Mariana Ximenes) não consegue atirar na loira, que diz: “você não tem coragem. Sabe por que? Você não é uma assassina como eu”.

Quem é o filho da Donatela?

O filho da Donatela é Halley (Cauã Raymond). É revelado que o rapaz foi sequestrado ainda criança por Silveirinha (Ary Fontoura), que nunca aceitou o fim da dupla Faísca e Espoleta e pegou o menino como uma forma de punir sua ex-pupila.

O mordomo pretendia pedir resgate pelo bebê, mas sua esposa Cilene (Elizângela) se apegou ao recém-nascido. Silveirinha contou para ela que o menino era seu sobrinho e que ele era órfão – a cafetina não desconfiava que o marido mentiu e que o bebê era fruto de um sequestro.

Com pena da mulher, Silveirinha deixou que Cilene criasse o menino como se fosse seu filho e deu o nome de Halley para ele.

Quando o rapaz já é adulto, Silveirinha conta a verdade para a cafetina e obriga que ela mude seu depoimento sobre a morte de Marcelo ou ele contará que Halley na verdade é Matheus, o filho desaparecido de Donatela. Sem saída, a mulher cede ao pedido do ex-marido.

É somente na reta final da trama que Cilene escreve uma carta confessando tudo. O texto cai nas mãos do jornalista Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia), que o entrega para Donatela.

