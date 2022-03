Quem é Leônidas, personagem misterioso de Além da Ilusão

Quem é Leônidas em Além da Ilusão? Personagem é interpretado por Eriberto Leão e constrói uma grande amizade com Matias (Antonio Calloni). Entretanto, sua origem é misteriosa e ninguém sabe ao certo quais são as intenções do funcionário da Tecelagem Tropical.

Quem é Leônidas em Além da Ilusão?

Leônidas em Além da Ilusão trabalha na Tecelagem Tropical, empresa de Violeta (Malu Galli) e Eugênio (Marcello Novaes). Ele chega ao engenho para se candidatar a vaga e acaba trabalhando como tecelão.

Ninguém sabe ao certo de onde o homem veio e porque foi parar no engenho. Ele cria uma relação de cumplicidade com Matias, pai de Isadora (Larissa Manoela), que começou a ter surtos psicóticos após a morte de Elisa.

É Leônidas quem ajuda Matias a superar a crises e a melhorar sua rotina. Ele está sempre ao lado do homem, por quem se apieda.

O amor também irá bater na porta de Leônidas. Ele se apaixonará por Heloísa (Paloma Duarte) e tentará desvendar o mistério sobre o desaparecimento de sua filha. Isso porque Matias teve um novo surto e pegou as roupinhas da bebê no quarto de Heloísa. Quando a irmã de Violeta vê a cena, chora de raiva e se revolta com o cunhado.

A mulher então pede ajuda de Leônidas para reaver as peças. “Matias roubou as roupinhas da minha filha!”, esbraveja Heloísa. Com a ajuda do rapaz, Matias devolve as peças. Leônidas não esquecerá a história e ajudará a tia de Isadora a desvendar o mistério sobre o paradeiro da garota.

Ainda não há informações quais são as verdadeiras intenções de Leônidas. Se ele é realmente apenas um tecelão da fábrica ou se tem alguma outra intenção por trás da aproximação com Matias. O que se sabe é que ele esconde um segredo, que deve ser revelado ao longo da trama.

Quem é Clarinha? Esse foi o nome que Heloísa deu para filha recém-nascida quando a bebê foi tirada de seus braços por seu falecido pai. Entretanto, não se sabe o paradeiro da garota e se ela ainda segue com o mesmo nome – há teorias de que Olivia (Débora Ozório) seria a garota perdida.

Agora, há outra Clarinha na história. É irmã de Inácio (Ricky Tavares), que fica sob os cuidados de Heloísa quando o rapaz fica desabrigada devido às chuvas. Entretanto, Matias terá um surto e raptará a criança, de acordo com o Notícias da TV.

Quem interpreta Leônidas?

O personagem é interpretado por Eriberto Leão, ator veterano da Globo. Aos 49 anos de idade, o famoso já esteve em mais de trinta produções da teledramaturgia.

Antes de retornar às novelas, Eriberto participou do seriado Ilha de Ferro, disponível na plataforma de streaming Globoplay. Esteve por último nos folhetins O Sétimo Guardião (2019) e O Outro Lado do Paraíso (2017). Também participou da primeira temporada do Show dos Famosos em 2017.

Em seu extenso currículo, estão grandes sucessos como Êta Mundo Bom! (2016), Malhação: Sonhos (2014), Guerra dos Sexos (2012) e Insensato Coração (2011), na qual foi protagonista. O ator é casado com a atriz Andréa Leal, com quem tem dois filhos: João, de 9 anos, e Gael, de 3 anos.

