Quem é Maria Clara Spinelli, protagonista trans de Elas por Elas?

Atriz é mais conhecida pelo papel de Mira em “A Força do Querer”

A atriz Maria Clara Spinelli, 48, interpreta Renée, uma das sete protagonistas do remake de "Elas por Elas". Essa será a primeira vez na história da teledramaturgia que uma transsexual estará no núcleo principal de um folhetim da Globo. Anteriormente, ela esteve em outros folhetins da emissora.

Maria Clara Spinelli novelas

A paulista de Assis, Maria Clara Spinelli já trilha carreira artística há mais de vinte anos e esteve em peças de teatro e filmes antes de ingressar no mundo das novelas. Maria Clara Spinelli fez sua estreia nos palcos no início dos anos 2000, atuando em "Alice no País das Maravilhas", "Mogli" e "O Ser Gritante", para citar algumas.

Em 2009, Spinelli se destacou ao participar do filme "Quanto Dura o Amor?". Outros trabalhos da atriz para o cinema foram "A Felicidade de Margô" (2016) e "De Perto Ela Não É Normal" (2020).

Seu primeiro papel em novelas foi em 2013, quando esteve em "Salve Jorge". Maria Clara Spinelli interpretou Anita, uma das mulheres vítimas da quadrilha de tráfico humano.

A atriz também esteve no seriados "Supermax" (2016) e "Carcereiros" (2018). Em 2017, ela conquistou seu segundo papel em novelas, em "A Força do Querer". A paulista interpretou Mira, secretária de Cirilo (Gustavo Machado) e braço direito de Irene (Débora Falabella).

Agora, Spinelli volta às telinhas para interpretar Renée em "Elas por Elas". A moça é uma das sete amigas que decidem se reencontrar depois de 25 anos a convite de Lara (Deborah Secco), que organiza uma reunião em sua casa.

Entre as protagonistas, a história de Renée foi a que mais sofreu alterações. Na trama original, exibida em 1982, a personagem se chama Carmen, interpretada por Maria Helena Dias. A mulher era casada com Rubão, mãe de dois filhos e trabalhava muito para sustentar a família. Vivia em pé de guerra com o cunhado que morava em sua casa.

Já na nova versão, Renée é uma mulher transsexual que passou pela transição de gênero durante os anos em que esteve afastada das amigas. A mulher é casada com Wagner (César Mello) e se sente realizada cuidando dos enteados Vic (Bia Santana) e Tony (Richard Abelha). Trabalha na padaria ao lado do marido, onde produz de sonhos de sabores variados.

Tudo parece perfeito na vida da personagem até que seu marido some levando todo o dinheiro da família. Renée também precisa lidar com os comentários preconceituosos do cunhado Edu (Luís Navarro), que nunca teve simpatia por ela.

Relacionado: Elenco Elas por Elas: quem são as 7 protagonistas da novela

Quando começa a novela Elas por Elas?

A novela Elas por Elas começa em 25 de setembro, segunda-feira, às 18h05, horário de Brasília. A trama substitui "Amor Perfeito", que termina no próximo dia 22.

O remake está sendo adaptado pelos autores Alessandro Marson e Thereza Falcão, enquanto a história original foi escrita por Cassiano Gabus Mendes (1929-1993) para o horário das 19h, se tornando um sucesso no final da década de 70.

O fio condutor da história é o reencontro das sete amigas. Na última vez que viram, quando ainda eram jovens, Bruno, o irmão de Natália (Mariana Santos), morreu ao cair de um penhasco. Desde então, a mulher ficou obcecada com o caso pois acredita que ele foi empurrado por uma das colegas. A personagem vai usar o reencontro como pretexto para começar uma investigação por conta própria.

Quem também tem histórias cruzadas são Helena (Isabel Teixeira) e Adriana (Thalita Carauta). A personagem de Teixeira é casada com Jonas (Mateus Solano), que era noivo da outra amiga no passado. No entanto, os dois romperam o relacionamento após Helena ficar grávida.

Relacionado: Como estão as atrizes da primeira versão da novela Elas por Elas?